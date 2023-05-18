https://sputnikarabic.ae/20230518/خروج-5-عربات-مقطورة-محملة-بالحبوب-عن-مسارها-بالقرب-من-سيمفروبول-الروسية-1077157338.html
خروج 5 عربات مقطورة محملة بالحبوب عن مسارها بالقرب من سيمفروبول الروسية
خروج 5 عربات مقطورة محملة بالحبوب عن مسارها بالقرب من سيمفروبول الروسية
أفاد مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بخروج خمس عربات مقطورة عن مسارها تحمل كميات من الحبوب بالقرب من مدينة سيمفروبول في جمهورية شبه جزيرة القرم... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T06:51+0000
2023-05-18T06:51+0000
2023-05-18T06:51+0000
روسيا
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وقال المصدر إنه "عند الساعة السابعة صباحا وقع الحادث حيث خرجت خمس عربات محملة بالحبوب على بين محطتي بوتشتوفوي وتشيتونكوي في مدينة سيمفروبول ويجري التحقيق بالأسباب".وأضاف لمتحدث إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وأدى ذلك إلى توقف حركة القطارات بين مدينتي سيمفروبول وسيفاستوبول.ومن جانبها، أعلنت شركة سكة الحديد في القرم أن الحادث وقع بسبب أعمال تخريبية قام بها مجهولون، حيث تم إرسال قطارات أخرى لنقل الحبوب. وقال رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إنه تم إيقاف حركة القطارات بين سيمفروبول وسيفاستوبول، وسيتم نقل الركاب إلى هذه المحطات بالحافلات، لافتا إلى أن الوضع تحت السيطرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خروج 5 عربات مقطورة محملة بالحبوب عن مسارها بالقرب من سيمفروبول الروسية
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أفاد مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بخروج خمس عربات مقطورة عن مسارها تحمل كميات من الحبوب بالقرب من مدينة سيمفروبول في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية.
وقال المصدر إنه "عند الساعة السابعة صباحا وقع الحادث حيث خرجت خمس عربات محملة بالحبوب على بين محطتي بوتشتوفوي وتشيتونكوي في مدينة سيمفروبول ويجري التحقيق بالأسباب".
وأضاف لمتحدث إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وأدى ذلك إلى توقف حركة القطارات بين مدينتي سيمفروبول وسيفاستوبول.
ومن جانبها، أعلنت شركة سكة الحديد في القرم أن الحادث وقع بسبب أعمال تخريبية قام بها مجهولون، حيث تم إرسال قطارات أخرى لنقل الحبوب.
وقال رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إنه تم إيقاف حركة القطارات بين سيمفروبول وسيفاستوبول، وسيتم نقل الركاب إلى هذه المحطات بالحافلات، لافتا إلى أن الوضع تحت السيطرة.