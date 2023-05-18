https://sputnikarabic.ae/20230518/رئاسة-الجمهورية-الجزائرية-تحل-أزمة-الحجاج-المقصيين-1077157007.html
رئاسة الجمهورية الجزائرية تحل أزمة الحجاج المقصيين
رئاسة الجمهورية الجزائرية تحل أزمة الحجاج المقصيين
تمكنت رئاسة الجمهورية الجزائرية من حل أزمة الحجاج المقصيين لموسم 2023 في بلدية بني تامو التابعة لولاية البليدة. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T06:05+0000
2023-05-18T06:05+0000
2023-05-18T06:05+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار الحج
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064865780_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_fc749a7d8d4ef58b04b712c3e2808b59.jpg
وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن الرئاسة استعدت ممثلين عن المقصيين من قائمة الحجيج لموسم 2023 لمنحهم جوازات حج، وذلك في أعقاب النظر في شكوى المقصيين ضد المصالح الإدارية لإلغاء شهادات نجاحهم، ما أسفر عن شطبهم من قائمة المعنيين بالحج.أثار شطب هؤلاء الحجاج ضجة إعلامية وصل صداها إلى قبة البرلمان، وديوان وزير الداخلية ورئاسة الجمهورية، خاصة وأنهم لم يكونوا طرفا في الخطأ الذي أسفر عن شطب أسمائهم.من جانبه، أكد النائب بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، يونس هادي، أنهم يباركون هذا الاستدراك، والذي أعاد الفرحة للحجيج المقصيين، خاصة وأن أحدهم توفيت زوجته قبل أن تنال شرف زيارة البيت المعمور، وأن زوجها فقد الأمل وانهارت معنوياته على غرار بقية المقصيين، بعد إبلاغهم بخبر الإقصاء الذي وصفه بالصادم.وأشاد هادي باستجابة الرئاسة لنداء المقصيين، وسعيها لإعادة الفرحة إليهم وعدم حرمانهم من أداء نسك الحج، مشيرا إلى أن ما حدث سيسجل "موقفا تاريخيا"، يثبت الاهتمام الرسمي والقيادات العليا في البلاد بهموم المواطن.يذكر أن القضية تفجرت نهاية الشهر الماضي، حين تم إبلاغ 8 مواطنين جزائرين بلدية بني تامو، من أصل 34 حاجا، بأن خطأ ورد في قرعة الحج، والتي جرت في العام 2021، خلال انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19".وتداركت السلطات الخطأ ليتم تمرير شهادات نجاح المتضررين من القائمة لموسم الحج 2023، على أن يتم التكفل بهم لاحقا، بعد مراجعة الأمور.
https://sputnikarabic.ae/20230516/السلطات-السعودية-تعلن-عن-قرار-جديد-بخصوص-موسم-الحج-1077107214.html
https://sputnikarabic.ae/20230425/قرار-جديد-من-الرئيس-الجزائري-بشأن-موسم-حج-2023-1076251907.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064865780_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_2b61a81ed83a7a1c7868df6b35659fb6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, أخبار الحج, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, أخبار الحج, الأخبار
رئاسة الجمهورية الجزائرية تحل أزمة الحجاج المقصيين
تابعنا عبر
تمكنت رئاسة الجمهورية الجزائرية من حل أزمة الحجاج المقصيين لموسم 2023 في بلدية بني تامو التابعة لولاية البليدة.
وقالت صحيفة
"الخبر" الجزائرية إن الرئاسة استعدت ممثلين عن المقصيين من قائمة الحجيج لموسم 2023 لمنحهم جوازات حج، وذلك في أعقاب النظر في شكوى المقصيين ضد المصالح الإدارية لإلغاء شهادات نجاحهم، ما أسفر عن شطبهم من قائمة المعنيين بالحج.
أثار شطب هؤلاء الحجاج ضجة إعلامية وصل صداها إلى قبة البرلمان، وديوان وزير الداخلية ورئاسة الجمهورية، خاصة وأنهم لم يكونوا طرفا في الخطأ الذي أسفر عن شطب أسمائهم.
من جانبه، أكد النائب بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، يونس هادي، أنهم يباركون هذا الاستدراك، والذي أعاد الفرحة للحجيج المقصيين، خاصة وأن أحدهم توفيت زوجته قبل أن تنال شرف زيارة البيت المعمور، وأن زوجها فقد الأمل وانهارت معنوياته على غرار بقية المقصيين، بعد إبلاغهم بخبر الإقصاء الذي وصفه بالصادم.
وأشاد هادي باستجابة الرئاسة
لنداء المقصيين، وسعيها لإعادة الفرحة إليهم وعدم حرمانهم من أداء نسك الحج، مشيرا إلى أن ما حدث سيسجل "موقفا تاريخيا"، يثبت الاهتمام الرسمي والقيادات العليا في البلاد بهموم المواطن.
يذكر أن القضية تفجرت نهاية الشهر الماضي، حين تم إبلاغ 8 مواطنين جزائرين بلدية بني تامو، من أصل 34 حاجا، بأن خطأ ورد في قرعة الحج، والتي جرت في العام 2021، خلال انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19".
وتداركت السلطات الخطأ ليتم تمرير شهادات نجاح المتضررين من القائمة لموسم الحج 2023، على أن يتم التكفل بهم لاحقا، بعد مراجعة الأمور.