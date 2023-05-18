https://sputnikarabic.ae/20230518/رئيسة-مجلس-الأعمال-الروسي-العربي-تؤكد-تطور-العلاقات-الروسية-العربية--1077191508.html

رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي تؤكد تطور العلاقات الروسية العربية

رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي تؤكد تطور العلاقات الروسية العربية

أكدت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي تاتيانا غفيلافا، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية مع الشركاء العرب تتطور بشكل مختلف. 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T18:25+0000

2023-05-18T18:25+0000

2023-05-18T18:25+0000

روسيا

العالم العربي

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وقالت غفيلافا على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" منتدى قازان "لوكالة "سبوتنيك": "مع فرض العقوبات الغربية على روسيا، بدأت علاقاتنا مع شركائنا العرب تتطور بشكل مختلف تمامًا، وعندما بدأت الموجات الأولى من العقوبات دعمنا شركاؤنا بنشاط كبير، وما زالوا يواصلون ذلك".وأضافت غفيلافا: "انظروا إلى مدى حضور دول الشرق الأوسط في المنتدى الآن. لقد رأينا وفودًا ضخمة من دول الخليج، إنهم يتحدثون ويدعون بنشاط رجال الأعمال الروس للانضمام إلى بلدانهم".وأكدت غفيلافا أنه وبالحديث عن نمو التعاون بين رجال الأعمال الروس والعرب، من الصعب تتبع الأرقام الآن نظرًا لحقيقة أن المقاييس والقياسات القديمة لم تعد تعمل، ويصعب وصف الإحصائيات بأنها موضوعية.ونوّهت غفيلافا إلى أن التعاون ينمو في مجالات كثيرة مثل التجارة والقطاع المصرفي والاستثمارات، بالطبع، يتصدر قطاع النفط والغاز والأمن الغذائي والتكنولوجيا العالية الصدارة دائمًا.وأضافت غفيلافا: "لا يفوتني إلا أن أشير إلى النمو الكبير في تعاون رائدات الأعمال بين روسيا والدول العربية، لقد تصادف أنه كان لدينا عدد من البعثات التجارية إلى الدول العربية، وكانت معظم الوفود من النساء".وختمت غفيلافا: "بعد كل شيء، لقد فتحنا مسارًا جديدًا للتعاون النسائي في قازان وهو أمر رائع، لقد سافر أصدقائنا وشركاؤنا في العمل من الدول العربية إلى هنا بأعداد كبيرة لدعم المشروع. هؤلاء سيدات أعمال من عمان والإمارات والعراق والبحرين. أليست هذه صداقة عمل حقيقية؟ في الوضع الحالي، أعتقد أن هذا مهم بشكل خاص".

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