https://sputnikarabic.ae/20230518/رئيس-الوزراء-اللبناني-لقائي-مع-ولي-العهد-السعودي-اتسم-بالصراحة-1077171720.html

رئيس الوزراء اللبناني: لقائي مع ولي العهد السعودي اتسم بالصراحة

رئيس الوزراء اللبناني: لقائي مع ولي العهد السعودي اتسم بالصراحة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن لقاءه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان يتسم بالصراحة. 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T09:58+0000

2023-05-18T09:58+0000

2023-05-18T09:58+0000

لبنان

أخبار لبنان

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/17/1064114617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f7acd06bb971a482038a038f4ae1e914.jpg

وحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال ميقاتي: "اللقاء الذي عقدته مع ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية كان قائمًا على الصراحة، حيث عبّر عن دعمه للبنان للخروج من أزمته، ودعم مؤسساته".وأوضح ميقاتي أن بن سلمان اشترط لهذا الدعم "تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة، وقيام المؤسسات اللبنانية بدورها الكامل، لا سيما لجهة انتخاب رئيس جديد للبنان".وقال: "الحكومة اللبنانية تقوم بكل الإجراءات المطلوبة لمنع تكرار أي تهديد تتعرض له المملكة العربية السعودية، أو أي دولة عربية أخرى، وإرسال أي ممنوعات تهدد سلامة المجتمع السعودي انطلاقاً من لبنان".يشار إلى أن السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، كان قد عقد سلسلة لقاءات مع سياسيين لبنانيين، بغية الوصول إلى توافق حول مرشح رئاسي لمعالجة الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ عدة شهور، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية، وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.طالع أيضا: عبد اللهيان: من الطبيعي أن يكون للحوار بين إيران والسعودية آثارا إيجابية على المنطقة ولبنان

https://sputnikarabic.ae/20230427/وزير-خارجية-لبنان-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-سيكون-له-انعكاسات-على-لبنان-واليمن-والقضية-الفلسطينية-1076355945.html

لبنان

أخبار لبنان

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي