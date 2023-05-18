https://sputnikarabic.ae/20230518/رئيس-الوزراء-اللبناني-لقائي-مع-ولي-العهد-السعودي-اتسم-بالصراحة-1077171720.html
رئيس الوزراء اللبناني: لقائي مع ولي العهد السعودي اتسم بالصراحة
رئيس الوزراء اللبناني: لقائي مع ولي العهد السعودي اتسم بالصراحة
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن لقاءه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان يتسم بالصراحة. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T09:58+0000
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وحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال ميقاتي: "اللقاء الذي عقدته مع ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية كان قائمًا على الصراحة، حيث عبّر عن دعمه للبنان للخروج من أزمته، ودعم مؤسساته".وأوضح ميقاتي أن بن سلمان اشترط لهذا الدعم "تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة، وقيام المؤسسات اللبنانية بدورها الكامل، لا سيما لجهة انتخاب رئيس جديد للبنان".وقال: "الحكومة اللبنانية تقوم بكل الإجراءات المطلوبة لمنع تكرار أي تهديد تتعرض له المملكة العربية السعودية، أو أي دولة عربية أخرى، وإرسال أي ممنوعات تهدد سلامة المجتمع السعودي انطلاقاً من لبنان".يشار إلى أن السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، كان قد عقد سلسلة لقاءات مع سياسيين لبنانيين، بغية الوصول إلى توافق حول مرشح رئاسي لمعالجة الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ عدة شهور، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية، وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.طالع أيضا: عبد اللهيان: من الطبيعي أن يكون للحوار بين إيران والسعودية آثارا إيجابية على المنطقة ولبنان
https://sputnikarabic.ae/20230427/وزير-خارجية-لبنان-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-سيكون-له-انعكاسات-على-لبنان-واليمن-والقضية-الفلسطينية-1076355945.html
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لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي
رئيس الوزراء اللبناني: لقائي مع ولي العهد السعودي اتسم بالصراحة
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن لقاءه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان يتسم بالصراحة.
وحسب تصريحات
نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال ميقاتي: "اللقاء الذي عقدته مع ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية كان قائمًا على الصراحة، حيث عبّر عن دعمه للبنان للخروج من أزمته، ودعم مؤسساته".
وأوضح ميقاتي أن بن سلمان اشترط لهذا الدعم
"تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة، وقيام المؤسسات اللبنانية بدورها الكامل، لا سيما لجهة انتخاب رئيس جديد للبنان".
وأشار ميقاتي إلى أن ولي العهد السعودي "كان واضحًا في مقاربته، حيث أكد أن الأولوية هي لقيام اللبنانيين بواجباتهم، وبالإصلاحات الأساسية، وبمنع أي تهديد يطال أمن السعودية وسلامتها".
وقال: "الحكومة اللبنانية تقوم بكل الإجراءات المطلوبة لمنع تكرار أي تهديد تتعرض له المملكة العربية السعودية، أو أي دولة عربية أخرى، وإرسال أي ممنوعات تهدد سلامة المجتمع السعودي انطلاقاً من لبنان".
يشار إلى أن السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، كان قد عقد سلسلة لقاءات مع سياسيين لبنانيين، بغية الوصول إلى توافق حول مرشح رئاسي لمعالجة الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ عدة شهور، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.
ويعاني لبنان
من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية، وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.