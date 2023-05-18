https://sputnikarabic.ae/20230518/رئيس-برلمان-القرم-يحمل-أوكرانيا-المسؤولية-عن-عملية-تخريب-السكك-الحديدية-في-سيمفيروبول-1077171572.html
رئيس برلمان القرم يحمل أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول
رئيس برلمان القرم يحمل أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول
حمّل رئيس برلمان شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول، قائلا هذه "مكائد فريق إرهابي أوكراني"... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T09:55+0000
2023-05-18T09:55+0000
2023-05-18T09:55+0000
روسيا
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وقال كونستانتينوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "بالطبع، هذه هي كل مكائد الطرف الإرهابي الأوكراني والأشخاص الذين يرسلونهم، بالتأكيد، هؤلاء الذين نفذوا عملية التخريب ليسوا من القرم"، مضيفًا أن الجهات الأمنية تحقق في الموضوع وننتظر النتائج.وصرح رئيس القرم، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق، بان قطارا لشحن الحبوب خرج عن مساره على خط السكك الحديدية بين محطتي تشيستينكو وبوتشتوفوي في مدينة سيمفيروبول، بسبب أعمال تخريبية نفذها مجهولون، ولم تقع إصابات.لاحقا، أكد أنه تم إيقاف حركة القطارات بين سيمفروبول وسيفاستوبول، وسيتم نقل الركاب إلى هذه المحطات بالحافلات، لافتًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.وأوضحت شركة "السكك الحديدية القرم"، وفقًا لوزير النقل في شبه الجزيرة، نيكولاي لوكاشينكو، أن "حوالي ثماني عربات" خرجت عن مساراتها، ومن المخطط عودة عمل خطوط السكك الحديدية وحركة المرور بحلول مساء الخميس.
https://sputnikarabic.ae/20230518/خروج-5-عربات-مقطورة-محملة-بالحبوب-عن-مسارها-بالقرب-من-سيمفروبول-الروسية-1077157338.html
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روسيا
رئيس برلمان القرم يحمل أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول
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حمّل رئيس برلمان شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول، قائلا هذه "مكائد فريق إرهابي أوكراني" والأشخاص الذين يرسلونهم.
وقال كونستانتينوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "بالطبع، هذه هي كل مكائد الطرف الإرهابي الأوكراني والأشخاص الذين يرسلونهم، بالتأكيد، هؤلاء الذين نفذوا عملية التخريب ليسوا من القرم"، مضيفًا أن الجهات الأمنية تحقق في الموضوع وننتظر النتائج.
وصرح رئيس القرم، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق، بان قطارا لشحن الحبوب خرج عن مساره على خط السكك الحديدية بين محطتي تشيستينكو وبوتشتوفوي في مدينة سيمفيروبول، بسبب أعمال تخريبية نفذها مجهولون، ولم تقع إصابات.
لاحقا، أكد أنه تم إيقاف حركة القطارات بين سيمفروبول وسيفاستوبول، وسيتم نقل الركاب إلى هذه المحطات بالحافلات، لافتًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.
وأوضحت شركة "السكك الحديدية القرم"، وفقًا لوزير النقل في شبه الجزيرة، نيكولاي لوكاشينكو، أن "حوالي ثماني عربات" خرجت عن مساراتها، ومن المخطط عودة عمل خطوط السكك الحديدية وحركة المرور بحلول مساء الخميس.