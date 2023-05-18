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الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "سو 24" أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/سلطات-زابوروجيه-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تخسر-فرص-نجاح-الهجوم-المضاد-في-المقاطعة-1077179657.html
سلطات زابوروجيه: القوات المسلحة الأوكرانية تخسر فرص نجاح الهجوم المضاد في المقاطعة
سلطات زابوروجيه: القوات المسلحة الأوكرانية تخسر فرص نجاح الهجوم المضاد في المقاطعة
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس، أن استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد منخفض للغاية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T11:51+0000
2023-05-18T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال باليتسكي، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "إذا تحدثنا عن استعداد القوات الأوكرانية لهجوم مضاد، فنرى أنه منخفض للغاية".وأضاف أن "القوات الروسية تستعد للهجوم المضاد منذ الخريف، وهناك كل ما هو ضروري لصد أي هجوم محتمل".وقال باليتسكي: "مع وجود احتمالية عالية فقدت القوات الأوكرانية فرصة القيام بذلك (الهجوم) في الخريف".وأوضح بأنه "في الخريف تفتقر المنطقة إلى ما يكفي من الناس والموارد، واليوم القوات المسلحة الروسية مستعدة لصد أي هجوم".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230518/-بوشيلين-التحرير-الكامل-لأرتيوموفسك-قريب-جدا-1077176304.html
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روسيا

سلطات زابوروجيه: القوات المسلحة الأوكرانية تخسر فرص نجاح الهجوم المضاد في المقاطعة

11:51 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا
جندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Алексей Майшев
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس، أن استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد منخفض للغاية.
قال باليتسكي، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "إذا تحدثنا عن استعداد القوات الأوكرانية لهجوم مضاد، فنرى أنه منخفض للغاية".
وأضاف أن "القوات الروسية تستعد للهجوم المضاد منذ الخريف، وهناك كل ما هو ضروري لصد أي هجوم محتمل".
وقال باليتسكي: "مع وجود احتمالية عالية فقدت القوات الأوكرانية فرصة القيام بذلك (الهجوم) في الخريف".
وأوضح بأنه "في الخريف تفتقر المنطقة إلى ما يكفي من الناس والموارد، واليوم القوات المسلحة الروسية مستعدة لصد أي هجوم".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:47 GMT
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.
ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.
وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
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