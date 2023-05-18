https://sputnikarabic.ae/20230518/شكري-يتحدث-عن-تأثير-نتيجة-الانتخابات-الرئاسية-التركية-على-العلاقات-مع-مصر-1077182517.html

شكري يتحدث عن تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية التركية على العلاقات مع مصر

شكري يتحدث عن تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية التركية على العلاقات مع مصر

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن "الانتخابات التركية لم تظهر نتائجها حتى الآن ولكن هناك مسارا يتأثر بالمتغيرات". 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T12:44+0000

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وقال شكري، خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، إن "أي نتيجة تظهر في الانتخابات التركية سيكون لها سياسات ورؤى لا بد من تقييمها والتفاعل معها، وهو شيء طبيعي في أي علاقات بين الدول".يشار إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد أحداث الـ30 من يونيو/ حزيران، والتي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي عام 2013.لكن ومنذ العام الماضي 2022، شهدت العلاقات تحسنا ملحوظا، من خلال زيارات متبادلة قام بها وزيرا خارجية البلدين.وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن القاهرة وأنقرة اتفقتا على إطار زمني محدد للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، وأكدا أن التحضير جار لعقد قمة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

https://sputnikarabic.ae/20230216/مصر-تصف-علاقاتها-مع-تركيا-بـالتاريخية-1073580201.html

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