https://sputnikarabic.ae/20230518/طفل-عالق-في-شيطان-الغبار-فيديو-1077185170.html
طفل عالق في "شيطان الغبار"... فيديو
طفل عالق في "شيطان الغبار"... فيديو
يظهر مقطع الفيديو "دوامة غبار" تبتلع طفلا، خلال مباراة لبطولة بيسبول في ولاية فلوريدا الأمريكية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T13:41+0000
2023-05-18T13:41+0000
2023-05-18T13:41+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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التفكير السريع للحكم أنقذ الطفل البالغ من العمر 7 سنوات من "شيطان الغبار" خلال مباراة بيسبول. ويظهر المقطع اندفاع الحكم لإنقاذ باور زويا وسحبه من دوامة الغبار التي تشكلت بسرعة، وتمكن الحكم من إخراجة بسرعة.وقال زويا: "شعرت وكأنني كنت في داخلها لمدة 10 دقائق، كنت خائفا".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طفل عالق في "شيطان الغبار"... فيديو
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يظهر مقطع الفيديو "دوامة غبار" تبتلع طفلا، خلال مباراة لبطولة بيسبول في ولاية فلوريدا الأمريكية.
التفكير السريع للحكم أنقذ الطفل البالغ من العمر 7 سنوات من "شيطان الغبار" خلال مباراة بيسبول.
ويظهر المقطع اندفاع الحكم لإنقاذ باور زويا وسحبه من دوامة الغبار التي تشكلت بسرعة، وتمكن الحكم من إخراجة بسرعة.
وقال زويا: "شعرت وكأنني كنت في داخلها لمدة 10 دقائق، كنت خائفا".