عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230518/طفل-عالق-في-شيطان-الغبار-فيديو-1077185170.html
طفل عالق في "شيطان الغبار"... فيديو
طفل عالق في "شيطان الغبار"... فيديو
يظهر مقطع الفيديو "دوامة غبار" تبتلع طفلا، خلال مباراة لبطولة بيسبول في ولاية فلوريدا الأمريكية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T13:41+0000
2023-05-18T13:41+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102640/96/1026409608_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0e2f486e392ecc3ed8bf2bf1d1b93d74.jpg
التفكير السريع للحكم أنقذ الطفل البالغ من العمر 7 سنوات من "شيطان الغبار" خلال مباراة بيسبول. ويظهر المقطع اندفاع الحكم لإنقاذ باور زويا وسحبه من دوامة الغبار التي تشكلت بسرعة، وتمكن الحكم من إخراجة بسرعة.وقال زويا: "شعرت وكأنني كنت في داخلها لمدة 10 دقائق، كنت خائفا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102640/96/1026409608_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_cf8cf884aaf8ead6330eccd8e1f11654.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

طفل عالق في "شيطان الغبار"... فيديو

13:41 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn /  / الانتقال إلى بنك الصور"دوامة الرغبات" على تلة "شامانكا" في المحمية التاريخية والثقافية "أركيم"، روسيا
دوامة الرغبات على تلة شامانكا في المحمية التاريخية والثقافية أركيم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يظهر مقطع الفيديو "دوامة غبار" تبتلع طفلا، خلال مباراة لبطولة بيسبول في ولاية فلوريدا الأمريكية.
التفكير السريع للحكم أنقذ الطفل البالغ من العمر 7 سنوات من "شيطان الغبار" خلال مباراة بيسبول.
ويظهر المقطع اندفاع الحكم لإنقاذ باور زويا وسحبه من دوامة الغبار التي تشكلت بسرعة، وتمكن الحكم من إخراجة بسرعة.
وقال زويا: "شعرت وكأنني كنت في داخلها لمدة 10 دقائق، كنت خائفا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала