https://sputnikarabic.ae/20230518/قمة-مجموعة-السبع-معلومات-رئيسية-1077144537.html
قمة "مجموعة السبع": معلومات رئيسية
قمة "مجموعة السبع": معلومات رئيسية
ستُعقد قمة مجموعة السبع (G7) في محافظة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T05:00+0000
2023-05-18T05:00+0000
2023-05-18T05:10+0000
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مجموعة السبع الكبار
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بالإضافة إلى قادة سبع دول كبرى، دعت قمة مجموعة السبع أيضًا ثماني دول، بما في ذلك الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، وإندونيسيا، التي تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلاً عن رؤساء سبع منظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا عن مدينة هيروشيما والمشاركين في قمة مجموعة السبع والموضوع الأساسي الذي ستتمحور حوله القمة.في السابق، اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية البقاء في البلاد وحضور القمة عبر الإنترنت للرد على التدابير لتجنب التخلف عن السداد (التقصير)، ولكن تقرر زيارة اليابان رسميًا في 15 من مايو.اقرأ أيضا - وزراء مالية مجموعة السبع يؤكدون التزامهم بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا طالما دعت الحاجة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار اليابان, инфографика, مجموعة السبع الكبار
انفوجرافيك, أخبار اليابان, инфографика, مجموعة السبع الكبار
قمة "مجموعة السبع": معلومات رئيسية
05:00 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 05:10 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
ستُعقد قمة مجموعة السبع (G7) في محافظة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار.
بالإضافة إلى قادة سبع دول كبرى، دعت قمة مجموعة السبع أيضًا ثماني دول، بما في ذلك الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، وإندونيسيا، التي تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلاً عن رؤساء سبع منظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا عن مدينة هيروشيما والمشاركين في قمة مجموعة السبع والموضوع الأساسي الذي ستتمحور حوله القمة.
في السابق، اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية البقاء في البلاد وحضور القمة عبر الإنترنت للرد على التدابير لتجنب التخلف عن السداد (التقصير)، ولكن تقرر زيارة اليابان رسميًا في 15 من مايو
.