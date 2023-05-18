https://sputnikarabic.ae/20230518/لوكاشينكو-الغرب-يحول-بعض-الدول-إلى-ساحة-اختبار-للأسلحة-1077166979.html
لوكاشينكو: الغرب يحول بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة
لوكاشينكو: الغرب يحول بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة
قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن تصرفات الغرب في تحويل بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة وإدراج دول أخرى في حلف شمال الأطلسي تضع... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T09:13+0000
2023-05-18T09:13+0000
2023-05-18T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
ألكسندر لوكاشينكو
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وأضاف لوكاشينكو: "لقد تحولت الدول المنفردة إلى ساحة اختبار لتدمير الأسلحة الغربية القديمة واختبار أسلحة جديدة".وقال إنه "بعد انضمام فنلندا أخيرا إلى التحالف وانضمام السويد الوشيك، شهدنا مرة أخرى توسع حلف شمال الأطلسي".ونقلت وكالة "بلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله، "مثل هذه الأعمال تضع العالم على حافة صراع عالمي".وأشار الرئيس البيلاروسي إلى إنه "على الرغم من التدهور في مستويات المعيشة وتدهور الآفاق الاقتصادية في الدول الأوروبية، فإن الغرب يصعد التوترات الدولية ويعترف بأصوات السياسيين بأنه يستعد للحرب، وتظل أوكرانيا الساحة المركزية للمواجهة، ساحة المعركة في القارة الأوروبية".
https://sputnikarabic.ae/20230518/بيلاروسيا-قد-تلجأ-لسحب-طلب-عضويتها-في-مجلس-أوروبا-1077158860.html
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روسيا, العالم, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, العالم, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو: الغرب يحول بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة
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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن تصرفات الغرب في تحويل بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة وإدراج دول أخرى في حلف شمال الأطلسي تضع العالم على شفا صراع عالمي.
وأضاف لوكاشينكو: "لقد تحولت الدول المنفردة إلى ساحة اختبار لتدمير الأسلحة الغربية القديمة واختبار أسلحة جديدة".
وقال إنه "بعد انضمام فنلندا أخيرا إلى التحالف وانضمام السويد الوشيك، شهدنا مرة أخرى توسع حلف شمال الأطلسي".
ونقلت وكالة "بلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله، "مثل هذه الأعمال تضع العالم على حافة صراع عالمي".
وأشار الرئيس البيلاروسي إلى إنه "على الرغم من التدهور في مستويات المعيشة وتدهور الآفاق الاقتصادية في الدول الأوروبية، فإن الغرب يصعد التوترات الدولية ويعترف بأصوات السياسيين بأنه يستعد للحرب، وتظل أوكرانيا الساحة المركزية للمواجهة، ساحة المعركة في القارة الأوروبية".