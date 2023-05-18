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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/لوكاشينكو-الغرب-يحول-بعض-الدول-إلى-ساحة-اختبار-للأسلحة-1077166979.html
لوكاشينكو: الغرب يحول بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة
لوكاشينكو: الغرب يحول بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة
قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن تصرفات الغرب في تحويل بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة وإدراج دول أخرى في حلف شمال الأطلسي تضع... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T09:13+0000
2023-05-18T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
ألكسندر لوكاشينكو
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وأضاف لوكاشينكو: "لقد تحولت الدول المنفردة إلى ساحة اختبار لتدمير الأسلحة الغربية القديمة واختبار أسلحة جديدة".وقال إنه "بعد انضمام فنلندا أخيرا إلى التحالف وانضمام السويد الوشيك، شهدنا مرة أخرى توسع حلف شمال الأطلسي".ونقلت وكالة "بلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله، "مثل هذه الأعمال تضع العالم على حافة صراع عالمي".وأشار الرئيس البيلاروسي إلى إنه "على الرغم من التدهور في مستويات المعيشة وتدهور الآفاق الاقتصادية في الدول الأوروبية، فإن الغرب يصعد التوترات الدولية ويعترف بأصوات السياسيين بأنه يستعد للحرب، وتظل أوكرانيا الساحة المركزية للمواجهة، ساحة المعركة في القارة الأوروبية".
https://sputnikarabic.ae/20230518/بيلاروسيا-قد-تلجأ-لسحب-طلب-عضويتها-في-مجلس-أوروبا-1077158860.html
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روسيا, العالم, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, العالم, ألكسندر لوكاشينكو

لوكاشينكو: الغرب يحول بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة

09:13 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن تصرفات الغرب في تحويل بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة وإدراج دول أخرى في حلف شمال الأطلسي تضع العالم على شفا صراع عالمي.
وأضاف لوكاشينكو: "لقد تحولت الدول المنفردة إلى ساحة اختبار لتدمير الأسلحة الغربية القديمة واختبار أسلحة جديدة".
وقال إنه "بعد انضمام فنلندا أخيرا إلى التحالف وانضمام السويد الوشيك، شهدنا مرة أخرى توسع حلف شمال الأطلسي".
ونقلت وكالة "بلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله، "مثل هذه الأعمال تضع العالم على حافة صراع عالمي".
ستراسبورغ / مجلس أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
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وأشار الرئيس البيلاروسي إلى إنه "على الرغم من التدهور في مستويات المعيشة وتدهور الآفاق الاقتصادية في الدول الأوروبية، فإن الغرب يصعد التوترات الدولية ويعترف بأصوات السياسيين بأنه يستعد للحرب، وتظل أوكرانيا الساحة المركزية للمواجهة، ساحة المعركة في القارة الأوروبية".
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