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https://sputnikarabic.ae/20230518/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T05:18+0000
2023-05-18T05:15+0000
اتفاق السودان
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:18 GMT 18.05.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
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قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
00:00 GMT 18.05.2023
إعلام عن شهود عيان: انفجارات وإطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة الخرطوم
19:19 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان ترحب بوساطة جنوب السودان لإنهاء القتال
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان ترحب بوساطة جوبا لإنهاء القتال
أمس, 19:41 GMT
13:30 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع تنشر مقطع فيديو للقبض على من سمتهم المتفلتين بمدنية بحري شمال الخرطوم
12:19 GMT 17.05.2023
مقر انعقاد الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية (جدة) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
اجتماع حول السودان على هامش قمة جدة بمشاركة السعودية ومصر والجامعة العربية
أمس, 11:47 GMT
11:21 GMT 17.05.2023
الخارجية المصرية: أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأنا داخليا
11:20 GMT 17.05.2023
اجتماع حول السودان على هامش قمة جدة بمشاركة السعودية ومصر والجامعة العربية
10:55 GMT 17.05.2023
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
قوات الدعم السريع تعتبر دمج الشرطة مع الجيش السوداني محاولة للزج بها في الحرب
أمس, 10:48 GMT
10:25 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع تعتبر دمج الشرطة مع الجيش السوداني محاولة للزج بها بالحرب
09:37 GMT 17.05.2023
أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
الأمم المتحدة: نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام
أمس, 09:23 GMT
09:04 GMT 17.05.2023
الأمم المتحدة تقدر حاجة السودان للمساعدات بنحو 3 مليارات دولار
09:03 GMT 17.05.2023
الأمم المتحدة تتوقع أن يصل عدد اللاجئين السودانيين هذا العام إلى نحو المليون
09:03 GMT 17.05.2023
الأمم المتحدة: نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية
09:02 GMT 17.05.2023
الأمم المتحدة: الوضع في السودان يتحول إلى "أزمة إقليمية" بوتيرة سريعة
06:13 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
الدعم السريع تنفي تعرض سفارة الأردن ومقر إقامة السفير السعودي لأي اعتداء
أمس, 05:40 GMT
20:51 GMT 16.05.2023
الدعم السريع ينفي تعرض البعثات الدبلوماسية بالخرطوم لهجمات ويقول إنها تحت حمايته
17:54 GMT 16.05.2023
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
دبلوماسي: البرهان لن يشارك بالقمة العربية في جدة وينوب عنه مبعوث خاص
16 مايو, 16:38 GMT
16:28 GMT 16.05.2023
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
الإمارات تعلق على تعرض سفارتي الكويت والأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب
16 مايو, 15:54 GMT
16:00 GMT 16.05.2023
البرهان لن يشارك في القمة العربية بجدة وينوب عنه مبعوثه الخاص
15:26 GMT 16.05.2023
الإمارات تشدد على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات في السودان
15:26 GMT 16.05.2023
الإمارات تدين اقتحام مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت والسفارة الأردنية في الخرطوم
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:12 GMT
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