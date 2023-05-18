تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
00:00 GMT 18.05.2023
إعلام عن شهود عيان: انفجارات وإطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة الخرطوم
19:19 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان ترحب بوساطة جنوب السودان لإنهاء القتال
13:30 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع تنشر مقطع فيديو للقبض على من سمتهم المتفلتين بمدنية بحري شمال الخرطوم
12:19 GMT 17.05.2023
11:21 GMT 17.05.2023
الخارجية المصرية: أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأنا داخليا
11:20 GMT 17.05.2023
اجتماع حول السودان على هامش قمة جدة بمشاركة السعودية ومصر والجامعة العربية
10:55 GMT 17.05.2023
10:25 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع تعتبر دمج الشرطة مع الجيش السوداني محاولة للزج بها بالحرب
09:37 GMT 17.05.2023
09:04 GMT 17.05.2023
الأمم المتحدة تقدر حاجة السودان للمساعدات بنحو 3 مليارات دولار
09:03 GMT 17.05.2023
الأمم المتحدة تتوقع أن يصل عدد اللاجئين السودانيين هذا العام إلى نحو المليون
09:03 GMT 17.05.2023
الأمم المتحدة: نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية
09:02 GMT 17.05.2023
الأمم المتحدة: الوضع في السودان يتحول إلى "أزمة إقليمية" بوتيرة سريعة
06:13 GMT 17.05.2023
20:51 GMT 16.05.2023
الدعم السريع ينفي تعرض البعثات الدبلوماسية بالخرطوم لهجمات ويقول إنها تحت حمايته
17:54 GMT 16.05.2023
16:28 GMT 16.05.2023
16:00 GMT 16.05.2023
البرهان لن يشارك في القمة العربية بجدة وينوب عنه مبعوثه الخاص
15:26 GMT 16.05.2023
الإمارات تشدد على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات في السودان
15:26 GMT 16.05.2023
الإمارات تدين اقتحام مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت والسفارة الأردنية في الخرطوم