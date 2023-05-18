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https://sputnikarabic.ae/20230518/مجلس-الأمن-البيلاروسي-يعلن-عن-محاولات-إدخال-أسلحة-ومتفجرات-إلى-البلاد-عبر-الحدود-مع-أوكرانيا-1077180096.html
مجلس الأمن البيلاروسي يعلن عن محاولات إدخال أسلحة ومتفجرات إلى البلاد عبر الحدود مع أوكرانيا
مجلس الأمن البيلاروسي يعلن عن محاولات إدخال أسلحة ومتفجرات إلى البلاد عبر الحدود مع أوكرانيا
أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الخميس، أن هناك محاولات جارية لجلب أسلحة ومتفجرات إلى البلاد عبر الحدود مع أوكرانيا وتنفيذ أعمال... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T12:02+0000
2023-05-18T12:02+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال فولفوفيتش في اجتماع لمجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك: "في الآونة الأخيرة، جرت محاولات لعبور حدود الدولة، وارتكاب أعمال تخريبية وجلب أسلحة ومتفجرات إلى أراضي بيلاروسيا وأشياء أخرى لا تخدم مصلحة العالم".وأشار إلى أنه تم إنشاء نظام استجابة للدولة في بيلاروسيا للرد على أعمال الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة غير الشرعية، ويظهر اختبار هذا النظام نتائج إيجابية.وأشار إلى أنه في أوائل مايو/أيار، تم قمع محاولة لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضي بيلاروسيا لزعزعة استقرار الوضع، وتم اعتقال المشتبه بهم وتقديم الأدلة.وقال فولفوفيتش: "لقد ثبت أن الخدمات الخاصة لأوكرانيا وراء ذلك، نحن نعلم أن مجموعات تخريب واستطلاع مماثلة تم اعتقالها أخيرا على الأراضي الروسية، كل هذا يهدف إلى تقويض الأمن وإلحاق الضرر، ولا أحد ينظر إلى السكان المدنيين".
https://sputnikarabic.ae/20230518/لوكاشينكو-الغرب-يحول-بعض-الدول-إلى-ساحة-اختبار-للأسلحة-1077166979.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

مجلس الأمن البيلاروسي يعلن عن محاولات إدخال أسلحة ومتفجرات إلى البلاد عبر الحدود مع أوكرانيا

12:02 GMT 18.05.2023
© flickr.com / Zwedgaعلم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© flickr.com / Zwedga
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أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الخميس، أن هناك محاولات جارية لجلب أسلحة ومتفجرات إلى البلاد عبر الحدود مع أوكرانيا وتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد.
وقال فولفوفيتش في اجتماع لمجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك: "في الآونة الأخيرة، جرت محاولات لعبور حدود الدولة، وارتكاب أعمال تخريبية وجلب أسلحة ومتفجرات إلى أراضي بيلاروسيا وأشياء أخرى لا تخدم مصلحة العالم".
وأشار إلى أنه تم إنشاء نظام استجابة للدولة في بيلاروسيا للرد على أعمال الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة غير الشرعية، ويظهر اختبار هذا النظام نتائج إيجابية.
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
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09:13 GMT
وأشار إلى أنه في أوائل مايو/أيار، تم قمع محاولة لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضي بيلاروسيا لزعزعة استقرار الوضع، وتم اعتقال المشتبه بهم وتقديم الأدلة.
وقال فولفوفيتش: "لقد ثبت أن الخدمات الخاصة لأوكرانيا وراء ذلك، نحن نعلم أن مجموعات تخريب واستطلاع مماثلة تم اعتقالها أخيرا على الأراضي الروسية، كل هذا يهدف إلى تقويض الأمن وإلحاق الضرر، ولا أحد ينظر إلى السكان المدنيين".
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