https://sputnikarabic.ae/20230518/مجلس-الأمن-الدولي-يبحث-اليوم-بطلب-من-موسكو-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1077154357.html
مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم بطلب من موسكو إمدادات الأسلحة إلى كييف
مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم بطلب من موسكو إمدادات الأسلحة إلى كييف
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لبحث مشكلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية، استجابةً لطلب روسيا. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T00:06+0000
2023-05-18T00:06+0000
2023-05-18T00:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وستبدأ الجلسة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، ومن المتوقع أن تقدم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، تقريرًا للمجلس.وفي 11 مايو/آيار، أعلنت بريطانيا أنها أرسلت صواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا، بناءً على تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم هذه الصواريخ فقط ضد أهداف في المناطق التي تعتبرها أوكرانيا جزءًا من أراضيها.وردًا على ذلك، أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هذا التصرف يستدعي ردًا مناسبًا، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تسليم لندن لصواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد لكييف سيؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع الأوكراني.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تستمر منذ 24 فبراير/شباط 2022. ومع ذلك، أكدت موسكو في عدة مناسبات أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-للمرة-الأولى-صاروخ-ستورم-شادو-1077056789.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم بطلب من موسكو إمدادات الأسلحة إلى كييف
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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لبحث مشكلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية، استجابةً لطلب روسيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وستبدأ الجلسة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، ومن المتوقع أن تقدم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، تقريرًا للمجلس.
وفي 11 مايو/آيار، أعلنت بريطانيا أنها أرسلت صواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد
إلى أوكرانيا، بناءً على تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم هذه الصواريخ فقط ضد أهداف في المناطق التي تعتبرها أوكرانيا جزءًا من أراضيها.
وردًا على ذلك، أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هذا التصرف يستدعي ردًا مناسبًا، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تسليم لندن لصواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد لكييف سيؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع الأوكراني.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تستمر منذ 24 فبراير/شباط 2022. ومع ذلك، أكدت موسكو في عدة مناسبات أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.