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صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/مجلس-الأمن-الدولي-يبحث-اليوم-بطلب-من-موسكو-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1077154357.html
مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم بطلب من موسكو إمدادات الأسلحة إلى كييف
مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم بطلب من موسكو إمدادات الأسلحة إلى كييف
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لبحث مشكلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية، استجابةً لطلب روسيا. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T00:06+0000
2023-05-18T00:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وستبدأ الجلسة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، ومن المتوقع أن تقدم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، تقريرًا للمجلس.وفي 11 مايو/آيار، أعلنت بريطانيا أنها أرسلت صواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا، بناءً على تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم هذه الصواريخ فقط ضد أهداف في المناطق التي تعتبرها أوكرانيا جزءًا من أراضيها.وردًا على ذلك، أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هذا التصرف يستدعي ردًا مناسبًا، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تسليم لندن لصواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد لكييف سيؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع الأوكراني.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تستمر منذ 24 فبراير/شباط 2022. ومع ذلك، أكدت موسكو في عدة مناسبات أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-للمرة-الأولى-صاروخ-ستورم-شادو-1077056789.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم بطلب من موسكو إمدادات الأسلحة إلى كييف

00:06 GMT 18.05.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لبحث مشكلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية، استجابةً لطلب روسيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وستبدأ الجلسة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، ومن المتوقع أن تقدم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، تقريرًا للمجلس.
Storm Shadow ستورم شادو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط للمرة الأولى صاروخ "ستورم شادو"
15 مايو, 11:34 GMT
وفي 11 مايو/آيار، أعلنت بريطانيا أنها أرسلت صواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا، بناءً على تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم هذه الصواريخ فقط ضد أهداف في المناطق التي تعتبرها أوكرانيا جزءًا من أراضيها.
وردًا على ذلك، أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هذا التصرف يستدعي ردًا مناسبًا، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تسليم لندن لصواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد لكييف سيؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع الأوكراني.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تستمر منذ 24 فبراير/شباط 2022. ومع ذلك، أكدت موسكو في عدة مناسبات أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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