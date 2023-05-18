https://sputnikarabic.ae/20230518/مجلس-الأمن-الدولي-يبحث-اليوم-بطلب-من-موسكو-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1077154357.html

مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم بطلب من موسكو إمدادات الأسلحة إلى كييف

مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم بطلب من موسكو إمدادات الأسلحة إلى كييف

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لبحث مشكلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية، استجابةً لطلب روسيا. 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T00:06+0000

2023-05-18T00:06+0000

2023-05-18T00:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وستبدأ الجلسة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، ومن المتوقع أن تقدم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، تقريرًا للمجلس.وفي 11 مايو/آيار، أعلنت بريطانيا أنها أرسلت صواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا، بناءً على تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم هذه الصواريخ فقط ضد أهداف في المناطق التي تعتبرها أوكرانيا جزءًا من أراضيها.وردًا على ذلك، أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هذا التصرف يستدعي ردًا مناسبًا، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تسليم لندن لصواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد لكييف سيؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع الأوكراني.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تستمر منذ 24 فبراير/شباط 2022. ومع ذلك، أكدت موسكو في عدة مناسبات أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

https://sputnikarabic.ae/20230515/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-للمرة-الأولى-صاروخ-ستورم-شادو-1077056789.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا