عربي
وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة لحضور القمة العربية
https://sputnikarabic.ae/20230518/مقتل-11-شخصا-وإجلاء-الآلاف-من-منازلهم-جراء-فيضانات-في-إيطاليا-صور-وفيديو-1077188896.html
مقتل 11 شخصا وإجلاء الآلاف من منازلهم جراء فيضانات في إيطاليا... صور وفيديو
مقتل 11 شخصا وإجلاء الآلاف من منازلهم جراء فيضانات في إيطاليا... صور وفيديو
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأجلي الآلاف من منازلهم، جراء أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T15:49+0000
2023-05-18T15:49+0000
إيطاليا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103640/85/1036408594_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_e4ea5f3bb22783c13ebe83126d5ad1fa.jpg
وذكرت السلطات للصحفيين أن الفيضان اجتاح 37 بلدة وتجمعا، وجرى تسجيل نحو 120 انهيارا أرضيا، وتصدعت بعض الطرق وعُلقت الكثير من خدمات السكك الحديدية.وأوضحت أن بعض المناطق تعرضت في 36 ساعة فحسب إلى ما يعادل نصف المتوسط السنوي من الأمطار، وهو ما ترتب عليه فيضان الأنهار على ضفافها وتدفق المياه عبر المدن وغرق آلاف الفدادين من الأراضي الزراعية.وأضافت أنه وفقا للحماية المدنية، تم انتشال 11 جثة من مناطق مختلفة.وتابعت "تواجه إيطاليا أحداثاً كارثية لم تشدها البلاد من قبل تقريباً.. هطلت كميات مهولة من الأمطار الغزيرة على الأراضي، ولم تعد الأراضي قادرة على امتصاصها".ووفقا للسلطات، ألغي سباق "فورمولا ‭"1‬ المقرر في مطلع الأسبوع بسبب قربه من المناطق الأكثر ضرراً، وذلك في مسعى لتقليل الضغط على خدمات الطوارئ، ومنع عشاق سباقات السيارات من الحضور إلى المنطقة المتضررة.
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103640/85/1036408594_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_eede42e7253958a3362e82d3be3d95ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل 11 شخصا وإجلاء الآلاف من منازلهم جراء فيضانات في إيطاليا... صور وفيديو

15:49 GMT 18.05.2023
© AFP 2023 / Miguel Medina / فيضانات في مدينة فينيسيا (البندقية)، إيطاليا 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
فيضانات في مدينة فينيسيا (البندقية)، إيطاليا 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / Miguel Medina /
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأجلي الآلاف من منازلهم، جراء أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عديدة بالبلاد.
وذكرت السلطات للصحفيين أن الفيضان اجتاح 37 بلدة وتجمعا، وجرى تسجيل نحو 120 انهيارا أرضيا، وتصدعت بعض الطرق وعُلقت الكثير من خدمات السكك الحديدية.
وأوضحت أن بعض المناطق تعرضت في 36 ساعة فحسب إلى ما يعادل نصف المتوسط السنوي من الأمطار، وهو ما ترتب عليه فيضان الأنهار على ضفافها وتدفق المياه عبر المدن وغرق آلاف الفدادين من الأراضي الزراعية.
وأضافت أنه وفقا للحماية المدنية، تم انتشال 11 جثة من مناطق مختلفة.
وتابعت "تواجه إيطاليا أحداثاً كارثية لم تشدها البلاد من قبل تقريباً.. هطلت كميات مهولة من الأمطار الغزيرة على الأراضي، ولم تعد الأراضي قادرة على امتصاصها".
ووفقا للسلطات، ألغي سباق "فورمولا ‭"1‬ المقرر في مطلع الأسبوع بسبب قربه من المناطق الأكثر ضرراً، وذلك في مسعى لتقليل الضغط على خدمات الطوارئ، ومنع عشاق سباقات السيارات من الحضور إلى المنطقة المتضررة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:59 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала