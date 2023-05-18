مقتل 11 شخصا وإجلاء الآلاف من منازلهم جراء فيضانات في إيطاليا... صور وفيديو
© AFP 2023 / Miguel Medina / فيضانات في مدينة فينيسيا (البندقية)، إيطاليا 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
© AFP 2023 / Miguel Medina /
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأجلي الآلاف من منازلهم، جراء أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عديدة بالبلاد.
وذكرت السلطات للصحفيين أن الفيضان اجتاح 37 بلدة وتجمعا، وجرى تسجيل نحو 120 انهيارا أرضيا، وتصدعت بعض الطرق وعُلقت الكثير من خدمات السكك الحديدية.
The moment a landslide struck in the province of Forlì-Cesena, part of Italy’s #EmiliaRomagna region devastated by floods. pic.twitter.com/E9kPlcNX16— Wanted in Rome (@wantedinrome) May 17, 2023
وأوضحت أن بعض المناطق تعرضت في 36 ساعة فحسب إلى ما يعادل نصف المتوسط السنوي من الأمطار، وهو ما ترتب عليه فيضان الأنهار على ضفافها وتدفق المياه عبر المدن وغرق آلاف الفدادين من الأراضي الزراعية.
The climate emergency in my region continues to be dire. After a long drought, heavy rains caused *14* rivers to flood. Italy is the European country most vulnerable to climate change and we are NOT ready to face it. pic.twitter.com/EzeViVHtdk— Francesca Tacchi 🫒 (@jackdaw_writes) May 17, 2023
وأضافت أنه وفقا للحماية المدنية، تم انتشال 11 جثة من مناطق مختلفة.
وتابعت "تواجه إيطاليا أحداثاً كارثية لم تشدها البلاد من قبل تقريباً.. هطلت كميات مهولة من الأمطار الغزيرة على الأراضي، ولم تعد الأراضي قادرة على امتصاصها".
WATCH: Drone footage of the flood hit city Cesena in the Emilia-Romagna region of Italypic.twitter.com/lUIvvAOS30— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 17, 2023
ووفقا للسلطات، ألغي سباق "فورمولا "1 المقرر في مطلع الأسبوع بسبب قربه من المناطق الأكثر ضرراً، وذلك في مسعى لتقليل الضغط على خدمات الطوارئ، ومنع عشاق سباقات السيارات من الحضور إلى المنطقة المتضررة.