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ميقاتي: لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء
ميقاتي: لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T14:53+0000
2023-05-18T14:53+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أوضح ميقاتي أن "العراق دائمًا اليد المعطاءة للبنان في هذا الظرف الصعب، وأشكر العراق حكومة وشعبًا على كل ما يقدمه للبنان".وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء، ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي".وقال": "نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي، ومبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق، خصوصًا أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة".ويعيش لبنان أزمات سياسية كبيرة، منها الشغور الرئاسي، حيث فشل البرلمان اللبناني على مدار إحدى عشرة جلسة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية في مختلف الملفات، وعلى رأسها ملف الكهرباء.طالع أيضا: "كهرباء لبنان" تحذر من سقوط 5 أبراج للضغط العالي وانقطاع التيار عن محافظتي الشمال وجبل لبنان
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الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن
الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن

ميقاتي: لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء

14:53 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أوضح ميقاتي أن "العراق دائمًا اليد المعطاءة للبنان في هذا الظرف الصعب، وأشكر العراق حكومة وشعبًا على كل ما يقدمه للبنان".
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وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء، ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي".

وقدم ميقاتي ما قال إنه بشرى للبنانيين، تتعلق بزيادة عدد ساعات الكهرباء المخصصة للمناطق والمدن اللبنانية المختلفة.

وقال": "نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي، ومبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق، خصوصًا أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة".
ويعيش لبنان أزمات سياسية كبيرة، منها الشغور الرئاسي، حيث فشل البرلمان اللبناني على مدار إحدى عشرة جلسة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية في مختلف الملفات، وعلى رأسها ملف الكهرباء.
طالع أيضا: "كهرباء لبنان" تحذر من سقوط 5 أبراج للضغط العالي وانقطاع التيار عن محافظتي الشمال وجبل لبنان
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