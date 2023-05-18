https://sputnikarabic.ae/20230518/وزير-الخارجية-العراقي-انعقاد-القمة-العربية-يأتي-وسط-صعوبات-ضخمة-1077165622.html
وزير الخارجية العراقي: انعقاد القمة العربية يأتي وسط صعوبات ضخمة تواجه العرب
وزير الخارجية العراقي: انعقاد القمة العربية يأتي وسط صعوبات ضخمة تواجه العرب
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن انعقاد القمة العربية يأتي في ظل تحديات ضخمة تواجه الدول العربية، لا سيما الوضع الخطير في السودان، ومحاولة المملكة... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T08:45+0000
2023-05-18T08:45+0000
2023-05-18T09:01+0000
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وأضاف في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب ضمن أعمال القمة العربية المنعقدة في جدة، أن بلاده تجمعها علاقات قوية وقديمة مع دولة روسيا الاتحادية، وكذلك مع دولة أوكرانيا، مؤكدًا على دعم بلاده للتوصل إلى حل للأزمة القائمة والوصول إلى وقف إطلاق النار.وأوضح أن العراق جزء من مجموعة الاتصال الدولية للوصول إلى وقف لإطلاق النار ما بين موسكو وكييف.وأشاد الوزير العراقي بعودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، معتبرًا مشاركتها في الفاعليات والمؤتمرات من بينها هذه القمة إضافة مهمة، مؤكدًا أن المنطقة العربية برمتها تواجه مرحلة جديدة، معربًا عن أمله في نجاح القمة الحالية في وضع الأسس والخطوات الأولى لمواجهة هذه التحديات.
https://sputnikarabic.ae/20230517/اجتماع-حول-السودان-على-هامش-قمة-جدة-بمشاركة-السعودية-ومصر-والجامعة-العربية-1077136938.html
https://sputnikarabic.ae/20230515/ملك-الأردن-قمة-جدة-ستنجح-والنهضة-السعودية-ملهمة-لدول-المنطقة-1077076681.html
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أخبار العراق اليوم, العراق, السعودية, جامعة الدول العربية, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي, حصري
أخبار العراق اليوم, العراق, السعودية, جامعة الدول العربية, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي, حصري
وزير الخارجية العراقي: انعقاد القمة العربية يأتي وسط صعوبات ضخمة تواجه العرب
08:45 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
حصري
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن انعقاد القمة العربية يأتي في ظل تحديات ضخمة تواجه الدول العربية، لا سيما الوضع الخطير في السودان، ومحاولة المملكة التوصل لوقف إطلاق النار، وكذلك الأوضاع في عدة بلدان عربية أخرى.
وأضاف في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب ضمن أعمال القمة العربية المنعقدة في جدة، أن بلاده تجمعها علاقات قوية وقديمة مع دولة روسيا الاتحادية، وكذلك مع دولة أوكرانيا، مؤكدًا على دعم بلاده للتوصل إلى حل للأزمة القائمة والوصول إلى وقف إطلاق النار.
وأوضح أن العراق جزء من مجموعة الاتصال الدولية للوصول إلى وقف لإطلاق النار ما بين موسكو
وكييف.
وأشاد الوزير العراقي بعودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية
، معتبرًا مشاركتها في الفاعليات والمؤتمرات من بينها هذه القمة إضافة مهمة، مؤكدًا أن المنطقة العربية برمتها تواجه مرحلة جديدة، معربًا عن أمله في نجاح القمة الحالية في وضع الأسس والخطوات الأولى لمواجهة هذه التحديات.