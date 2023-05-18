https://sputnikarabic.ae/20230518/وزير-الخارجية-العراقي-لـسبوتنيك-تجمعنا-مع-روسيا-علاقات-قوية-وقديمة-وندعم-جهود-تسوية-أزمة-أوكرانيا-1077179501.html

وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": تجمعنا مع روسيا علاقات قوية وقديمة وندعم جهود تسوية أزمة أوكرانيا

وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": تجمعنا مع روسيا علاقات قوية وقديمة وندعم جهود تسوية أزمة أوكرانيا

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العراق وروسيا تجمعهما علاقات قوية وقديمة العهد، مشيرًا إلى دعم بغداد الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T11:49+0000

2023-05-18T11:49+0000

2023-05-18T11:49+0000

العالم العربي

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وقال حسين، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، استعدادًا لعقد القمة العربية في مدينة جدة السعودية غدًا الجمعة، إن "العراق تجمعه علاقات قوية وقديمة مع روسيا وكذلك مع أوكرانيا"، مؤكدًا على دعم بغداد الجهود الرامية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية والوصول إلى وقف إطلاق النار، مذكّرًا بأن العراق جزء من مجموعة الاتصال الدولية للوصول إلى وقف لإطلاق النار ما بين موسكو وكييف.وفي شأن آخر، أشاد وزير الخارجية العراقي بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، معتبرًا مشاركتها في فعاليات ومؤتمرات الجامعة ومن بينها القمة المرتقبة في جدة "إضافة مهمة".وأكد حسين أن المنطقة العربية برمتها تواجه مرحلة جديدة، معربًا عن أمله في نجاح قمة جدة في وضع الأسس والخطوات الأولى لمواجهة هذه التحديات.وانعقد، أمس الأربعاء، الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في مدينة جدة السعودية، في إطار الترتيبات لعقد القمة العربية في جدة غدًا الجمعة، حيث ناقش وزراء الخارجية العرب عددًا من القضايا والمستجدات على الساحة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وسبل تسوية أزمتها، وقضايا أخرى تتعلق بالوضع العربي.كان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده الأحد قبل الماضي، على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد أكثر من 11 عاما من تعليق عضويتها على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها.

https://sputnikarabic.ae/20230518/أبو-الغيط-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-لا-تعني-استئناف-العلاقات-بينها-وبين-جميع-الدول-العربية-1077164716.html

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