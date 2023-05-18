https://sputnikarabic.ae/20230518/وزير-الخارجية-المصري-اللجوء-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-سد-النهضة-غير-مستبعد-1077177934.html
وزير الخارجية المصري: اللجوء إلى مجلس الأمن بشأن "سد النهضة" غير مستبعد
وزير الخارجية المصري: اللجوء إلى مجلس الأمن بشأن "سد النهضة" غير مستبعد
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك من فسّر إعلانه السابق عدم اللجوء مرة أخرى لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة بشأن ملف السد الإثيوبي، "بشكل خاطئ"، لافتًا... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T11:18+0000
2023-05-18T11:18+0000
2023-05-18T11:18+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم
أخبار سد النهضة الإثيوبي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067310458_0:86:3073:1814_1920x0_80_0_0_8f822d8ec4e55f8ea71d3766c3d02750.jpg
وأوضح شكري، خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن "التصريح يتعلق بالملء الرابع للسد، وكان الرد في ذلك الوقت أنها لن تلجأ في هذه الحالة، لكن هذا لا يمنع اللجوء مرة أخرى مستقبلا حسب الظروف والاعتبارات الأخرى".وأضاف أن "كل دول الجوار تخسر من حالة عدم الاستقرار والتداعيات الناجمة عنه"، متابعًا: "أي صراع وتداعياته، خاصة عندما يتحول إلى حرب عسكرية، واحتمال انهيار مؤسسات الدولة، يعرض كل دول الجوار للخطر".وأشار وزير الخارجية المصري أن إثيوبيا لا تحتاج إلى الكفاح لكسب الوقت في ملف سد النهضة، لأنها تشتري الوقت بعدم إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق.وكان شكري، قال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد على سعي مصر لحماية أمنها المائي في ذات الوقت الذي يسمح لإثيوبيا بتحقيق التنمية.ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن ما وصفه بـ "التعنت والأفكار التي تتبناها إثيوبيا" تهدف إلى تطبيق السيادة على مورد مائي مشترك، مشيرا إلى أن ذلك يمنع الوصول لاتفاق بهذا الشأن.وقال: "مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي ضرر وستواصل الحوار مع الشركاء الدوليين الذين يمكنهم التأثير في هذا الملف، لكنها لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بهذا الشأن".
https://sputnikarabic.ae/20230412/مصر-تستنكر-اتهام-إثيوبيا-لها-بتسييس-سد-النهضة-وتتهم-أديس-أبابا-بالتعنت-1075838975.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067310458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a185092886d5f1c1e8d3f29dd307a630.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية المصري: اللجوء إلى مجلس الأمن بشأن "سد النهضة" غير مستبعد
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك من فسّر إعلانه السابق عدم اللجوء مرة أخرى لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة بشأن ملف السد الإثيوبي، "بشكل خاطئ"، لافتًا إلى أن بعضهم اعتبر ذلك تخلّيا مصريا عن هذه الأدوات الأممية.
وأوضح شكري، خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن "التصريح يتعلق بالملء الرابع للسد، وكان الرد في ذلك الوقت أنها لن تلجأ في هذه الحالة
، لكن هذا لا يمنع اللجوء مرة أخرى مستقبلا حسب الظروف والاعتبارات الأخرى".
وأضاف أن "كل دول الجوار تخسر من حالة عدم الاستقرار والتداعيات الناجمة عنه"، متابعًا: "أي صراع وتداعياته، خاصة عندما يتحول إلى حرب عسكرية، واحتمال انهيار مؤسسات الدولة، يعرض كل دول الجوار للخطر".
وأشار وزير الخارجية المصري أن إثيوبيا لا تحتاج إلى الكفاح لكسب الوقت في ملف سد النهضة
، لأنها تشتري الوقت بعدم إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق.
وكان شكري، قال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد على سعي مصر لحماية أمنها المائي في ذات الوقت الذي يسمح لإثيوبيا
بتحقيق التنمية.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن ما وصفه بـ "التعنت والأفكار التي تتبناها إثيوبيا" تهدف إلى تطبيق السيادة على مورد مائي مشترك، مشيرا إلى أن ذلك يمنع الوصول لاتفاق بهذا الشأن.
وقال: "مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي ضرر وستواصل الحوار مع الشركاء الدوليين
الذين يمكنهم التأثير في هذا الملف، لكنها لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بهذا الشأن".