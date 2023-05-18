https://sputnikarabic.ae/20230518/وكالة-سبوتنيك-والتعاون-مع-الجامعات-في-العراق-1077179613.html
وكالة "سبوتنيك" والتعاون مع الجامعات في العراق
وكالة "سبوتنيك" والتعاون مع الجامعات في العراق
نظمت وكالة "سبوتنيك" مرة أخرى ندوة وفق صيغة التواصل عن بعد ضمن مشروع SputnikPro للطلاب العراقيين. وفي هذه المرة شاركت جامعة كربلاء في هذه الحلقة التي نظمها... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T11:57+0000
2023-05-18T11:57+0000
2023-05-18T11:57+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وخلال هذا اللقاء تحدث دميترييف أمام الطلاب عن الجوانب النظرية والعملية للتعامل مع الأخبار المزيفة، وكذلك تأثير الأخبار المزيفة على سمعة الفرد بحد ذاته وعلى السمعة والجاذبية السياحية لبلد بأكمله.في هذا الإطار، أشار المحاضر في جامعة كربلاء عدنان حبيب إلى أهمية التعامل بشكل مدروس مع المعلومات لأي شخص متخصص، ونوه بهذا الشأن، قائلاً:"نحن نعيش الآن في عالم تنتشر بسرعة فيه كميات هائلة من المعلومات، لذلك أصبح من السهل خداع المشاهد أو المستمع من جهة، وأصبح من الصعوبة بمكان إدراك المعلومات التي يمكن اعتبارها موثوقة من جهة أخرى. واليوم وبمساعدة محاضرة ألقاها متحدثنا الموقر من موسكو، تعرفنا على طرق جديدة لتحديد المعلومات الموثوقة والتعرف على الأخبار المزيفة".في حين شاطر المستشار أوليغ دميترييف انطباعاته عن اللقاء، قائلاً:يشار إلى إن جامعة كربلاء هي مؤسسة تعليمية عامة غير ربحية في مدينة كربلاء - العراق. علماً أن الجامعة هي عضو في اتحاد الجامعات العربية (AARU) وتقدم للطلاب مجموعة واسعة من النماذج التعليمية في المجالات الإنسانية والتقنية.
https://sputnikarabic.ae/20230516/محاضرة-مشتركة-بين-اتحاد-إذاعات-وتلفزيونات-منظمة-التعاون-الإسلامي-وسبوتنيك-1077124517.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
وكالة "سبوتنيك" والتعاون مع الجامعات في العراق
تابعنا عبر
نظمت وكالة "سبوتنيك" مرة أخرى ندوة وفق صيغة التواصل عن بعد ضمن مشروع SputnikPro للطلاب العراقيين. وفي هذه المرة شاركت جامعة كربلاء في هذه الحلقة التي نظمها مستشار الوكالة أوليغ دميترييف.
وخلال هذا اللقاء تحدث دميترييف أمام الطلاب عن الجوانب النظرية والعملية للتعامل مع الأخبار المزيفة، وكذلك تأثير الأخبار المزيفة على سمعة الفرد بحد ذاته وعلى السمعة والجاذبية السياحية لبلد بأكمله.
في هذا الإطار، أشار المحاضر في جامعة كربلاء عدنان حبيب إلى أهمية التعامل بشكل مدروس مع المعلومات لأي شخص متخصص، ونوه بهذا الشأن، قائلاً:
"نحن نعيش الآن في عالم تنتشر بسرعة فيه كميات هائلة من المعلومات، لذلك أصبح من السهل خداع المشاهد أو المستمع من جهة، وأصبح من الصعوبة بمكان إدراك المعلومات التي يمكن اعتبارها موثوقة من جهة أخرى. واليوم وبمساعدة محاضرة ألقاها متحدثنا الموقر من موسكو، تعرفنا على طرق جديدة لتحديد المعلومات الموثوقة والتعرف على الأخبار المزيفة".
في حين شاطر المستشار أوليغ دميترييف انطباعاته عن اللقاء، قائلاً:
"لقد كان من دواعي سروري أن أدرك أن آليات فحص المعلومات، وكذلك أساليب العمل والتعامل مع النصوص، يمكن أن تكون مفيدة للطلاب العراقيين".
أوليغ دميترييف
مستشار وكالة "سبوتنيك"
يشار إلى إن جامعة كربلاء هي مؤسسة تعليمية عامة غير ربحية في مدينة كربلاء - العراق. علماً أن الجامعة هي عضو في اتحاد الجامعات العربية (AARU) وتقدم للطلاب مجموعة واسعة من النماذج التعليمية في المجالات الإنسانية والتقنية.