https://sputnikarabic.ae/20230518/-بوشيلين-التحرير-الكامل-لأرتيوموفسك-قريب-جدا-1077176304.html
بوشيلين: التحرير الكامل لأرتيوموفسك قريب جدا
بوشيلين: التحرير الكامل لأرتيوموفسك قريب جدا
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، بأن احتمال التحرير الكامل لأرتيوموفسك قريب بما فيه الكفاية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T10:47+0000
2023-05-18T10:47+0000
2023-05-18T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشلين لوكالة "سبوتنيك": لم يبق الكثير قبل تحرير أرتيوموفسك، هناك تقدم بالفعل، ليلا ونهارا نحن بعمليات تعزيز الأجنحة والمحاور والوضع ليس سهلا".وتابع بوشيلين، بالقول إن العدو ينقل قوات الاحتياط، لكن هناك جميع المتطلبات الأساسية التي تؤدي إلى التحرير الكامل للمدينة، في المستقبل القريب جدا".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الجيش-الأوكراني-يواصل-حشد-قواته-في-محيط-أرتيوموفسك-1077119897.html
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روسيا
بوشيلين: التحرير الكامل لأرتيوموفسك قريب جدا
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، بأن احتمال التحرير الكامل لأرتيوموفسك قريب بما فيه الكفاية.
وقال بوشلين لوكالة "سبوتنيك": لم يبق الكثير قبل تحرير أرتيوموفسك، هناك تقدم بالفعل، ليلا ونهارا نحن بعمليات تعزيز الأجنحة والمحاور والوضع ليس سهلا".
وتابع بوشيلين، بالقول إن العدو ينقل قوات الاحتياط، لكن هناك جميع المتطلبات الأساسية التي تؤدي إلى التحرير الكامل للمدينة، في المستقبل القريب جدا".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.