https://sputnikarabic.ae/20230518/5-نصائح-مهمة-لمرضى-تضخم-عضلة-القلب-1077183799.html

5 نصائح مهمة لمرضى تضخم عضلة القلب

5 نصائح مهمة لمرضى تضخم عضلة القلب

يمكن أن يكون مرض تضخم عضلة القلب الذي يرمز له بـ"HCM" مخيفًا، فمن شأنه أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية، والتي يمكن أن تكون قاتلة في غضون دقائق... 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T13:06+0000

2023-05-18T13:06+0000

2023-05-18T13:06+0000

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ووفقا لموقع هيلثسنترال الطبي، يقول ديفيد أوينز، المدير المشارك لعيادة اعتلال عضلة القلب التضخمي في معهد القلب UW Medicine في سياتل، واشنطن: "يُعتقد أن كل شخص يعاني من HCM لديه خطر متزايد من الموت المفاجئ".ولفت أوينز إلى أن مرضى عضلة القلب لديهم العديد من المخاوف، لكنه تحدث عن أن الخوف الأكبر، بالطبع، هو خطر الموت القلبي المفاجئ (SCD)، مشيرا إلى أن تضخم العضلة يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، وإذا استمر لأكثر من 30 ثانية، فقد يتوقف القلب عن العمل بشكل صحيح.1) اقهر مخاوفك بالتحدثإذا لم يسألك طبيبك عن حالتك المزاجية، فاحرص على طرحها، تقول الطبيبة النفسية نيكيتا شاه، المدير الطبي المساعد لمركز الطب النفسي عن بُعد في نورثويل هيلث في مدينة نيويورك: "أريد أن يكون هذا جزءًا من المحادثة في كل متابعة لديك".2) ضع في اعتبارك الحصول على مساعدة احترافية للحد من القلققد تتطلب معالجة مخاوفك العلاج، تقول الدكتور شاه إن نوعًا من العلاج بالكلام يسمى العلاج السلوكي المعرفي (CBT) يمكن أن يكون مفيدًا للغاية، مشيرة إلى أنه في العلاج المعرفي السلوكي، تقوم أنت ومعالجك باستكشاف أنماط تفكيرك وعواطفك.3) اعمل على الاسترخاء والتركيز على عقلكيمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء في إراحة عقلك، حيث يوصي الخبيران أوينز وشاه بتجربة التأمل، والذي يمكن أن يهدئ حالة القلق لديك، من خلال التركيز أو تصفية ذهنك.وأوضحا أن هناك أنواعا عديدة من التأمل، وكلها تتطلب ممارسة، تقول شاه: "لا يأتي الأمر بسهولة دائمًا، لكن يمكنك التأمل وفقًا لجدولك الخاص، ولا يلزم أن يكلفك شيئًا".4) انضم إلى مجموعات دعم مرضى عضلة القلبيوصي الدكتور أوينز بشدة بمجموعات الدعم، حيث يقول: "يستفيد الأشخاص الذين يعانون من HCM من التحدث إلى الأشخاص الذين يمرون بنفس الشيء"، لافتا إلى أن التحدث مع الآخرين يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص إذا كانت مخاوفك تدور حول جهاز إزالة رجفان القلب.5) درب قلبك واشعر بالسعادةأخيرًا، ينصح الخبراء بألا تخف من ممارسة التمارين مع وجود تضخم بعضلة القلب، إنه آمن ويمكن أن يخفف من القلق ويحسن مزاجك، حتى أولئك المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة القلبية يمكنهم ممارسة الرياضة بأمان إذا كان لديهم جهاز تنظيم ضربات القلب، كما يقول الدكتور أوينز.لكن الدراسات تظهر أن المخاطر منخفضة، كما يقول الدكتور أوينز: "يمكن للناس ممارسة الرياضة، ويجب أن تكون جزءًا من حياتهم، إنه أمر رائع للعديد من الأشياء، ليس فقط لقلبهم ولكن لرفاههم العاطفي".

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منوعات, أمراض القلب والسكري والضغط, الأخبار