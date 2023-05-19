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https://sputnikarabic.ae/20230519/أردوغان-يحصل-على-4952-في-النتائج-النهائية-لانتخابات-الرئاسة-التركية-1077227427.html
الهيئة العليا للانتخابات التركية تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى بين أردوغان ومنافسيه
الهيئة العليا للانتخابات التركية تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى بين أردوغان ومنافسيه
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسة التركية والتي أفادت بحصول أردوغان على 49.52%. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T15:38+0000
2023-05-19T15:47+0000
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وأضافت الهيئة في بيانها أن قليجدار أوغلو حصل على 44.88% وأوغان على 5.17% من الأصوات الصحيحة بانتخابات الرئاسة.وفي وقت سابق، اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أمس الخميس، "الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في الانتخابات التركية وأنها لا تريد الديمقراطية في تركيا".وقال صويلو، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن "الاتحاد الأوروبي أراد التأثير على خيارات الشعب التركي من خلال الانتخابات"، مشددا أن "الرئيس رجب طيب أردوغان سيفوز في الجولة الثانية، وسيكون يوم 28 مايو/ أيار المقبل عرساً للديمقراطية.وأوضح أن "أنقرة لن تعيد اللاجئين السوريين قسراً، وإنما ستؤمن العودة الطوعية لمن يرغب في حال توفرت الظروف المناسبة للعودة"، مضيفا أن "98% من السوريين المقيمين في تركيا مسجلون لدى الحكومة التركية بشكل رسمي".وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت، الإثنين الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/ آيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51%، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88 %، فيما حصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 %.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230519/أردوغان-لا-نستطيع-فرض-عقوبات-على-روسيا-في-هذه-المرحلة-كما-يفعل-الغرب-1077214678.html
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العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

الهيئة العليا للانتخابات التركية تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى بين أردوغان ومنافسيه

15:38 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 15:47 GMT 19.05.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية و البرلمانية التركية - أنصار رجب طيب أردوغان في إسطنبول
الانتخابات الرئاسية و البرلمانية التركية - أنصار رجب طيب أردوغان في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسة التركية والتي أفادت بحصول أردوغان على 49.52%.
وأضافت الهيئة في بيانها أن قليجدار أوغلو حصل على 44.88% وأوغان على 5.17% من الأصوات الصحيحة بانتخابات الرئاسة.
وفي وقت سابق، اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أمس الخميس، "الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في الانتخابات التركية وأنها لا تريد الديمقراطية في تركيا".
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وقال صويلو، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن "الاتحاد الأوروبي أراد التأثير على خيارات الشعب التركي من خلال الانتخابات"، مشددا أن "الرئيس رجب طيب أردوغان سيفوز في الجولة الثانية، وسيكون يوم 28 مايو/ أيار المقبل عرساً للديمقراطية.
وأوضح أن "أنقرة لن تعيد اللاجئين السوريين قسراً، وإنما ستؤمن العودة الطوعية لمن يرغب في حال توفرت الظروف المناسبة للعودة"، مضيفا أن "98% من السوريين المقيمين في تركيا مسجلون لدى الحكومة التركية بشكل رسمي".
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وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت، الإثنين الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/ آيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51%، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88 %، فيما حصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 %.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
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