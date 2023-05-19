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https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قلق-من-احتمال-تضاؤل-الدعم-الأمريكي-لأوكرانيا-1077203940.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي قلق من احتمال تضاؤل الدعم الأمريكي لأوكرانيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي قلق من احتمال تضاؤل الدعم الأمريكي لأوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قلق من أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيبدأ في التضاؤل إذا فشل الهجوم المضاد. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T09:08+0000
2023-05-19T09:08+0000
روسيا
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أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأشارت الصحيفة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من أنه إذا لم يكن الهجوم المضاد منتصرًاعلى الأقل ظاهرًا، فإن الدعم الأمريكي سيبدأ في الضعف".ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أنه إذا واصلت القوات الأوكرانية الهجوم، قد توافق الولايات المتحدة على إصدار تراخيص لإعادة تصدير مقاتلات "إف-16"، التي باعتها لهولندا، وأكدت بالفعل أنها مع الدنمارك وبلجيكا يمكنها تزويد أوكرانيا بـ100 طائرة.وبحسب صحيفة "بايس": "قبل أسابيع، في اجتماع للدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين، أوضحت واشنطن أن دعم كييف ليس "بئرا بلا نهاية".في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن كييف قد تشن هجومًا مضادًا في وقت متأخر من هذا الصيف، وقال في وقت لاحق، إن الهجوم سيبدأ قريبا.في وقت سابق، قال زيلينسكي إن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن هجوم مضاد، وأوضح أن أوكرانيا يمكن أن تبدأ في الهجوم الآن، لكنها "ستخسر الكثير من الناس".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن العملية كان من المقرر إجراؤها في 30 أبريل/نيسان.
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام: الاتحاد الأوروبي قلق من احتمال تضاؤل الدعم الأمريكي لأوكرانيا

09:08 GMT 19.05.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky /  / الانتقال إلى بنك الصورأعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky /
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ذكرت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قلق من أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيبدأ في التضاؤل إذا فشل الهجوم المضاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من أنه إذا لم يكن الهجوم المضاد منتصرًاعلى الأقل ظاهرًا، فإن الدعم الأمريكي سيبدأ في الضعف".
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أنه إذا واصلت القوات الأوكرانية الهجوم، قد توافق الولايات المتحدة على إصدار تراخيص لإعادة تصدير مقاتلات "إف-16"، التي باعتها لهولندا، وأكدت بالفعل أنها مع الدنمارك وبلجيكا يمكنها تزويد أوكرانيا بـ100 طائرة.
وبحسب صحيفة "بايس": "قبل أسابيع، في اجتماع للدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين، أوضحت واشنطن أن دعم كييف ليس "بئرا بلا نهاية".
مدفعية ذاتية الدفع نونا-إس، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
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في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن كييف قد تشن هجومًا مضادًا في وقت متأخر من هذا الصيف، وقال في وقت لاحق، إن الهجوم سيبدأ قريبا.
في وقت سابق، قال زيلينسكي إن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن هجوم مضاد، وأوضح أن أوكرانيا يمكن أن تبدأ في الهجوم الآن، لكنها "ستخسر الكثير من الناس".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن العملية كان من المقرر إجراؤها في 30 أبريل/نيسان.
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