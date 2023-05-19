https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-سيستغرق-عدة-أشهر-1077226630.html
إعلام: تدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق عدة أشهر
إعلام: تدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق عدة أشهر
ذكرت صحف غربية نقلاً عن مصدر أن "تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات "إف-16"، سيجري في أوروبا وسيستغرق عدة أشهر، وقد يبدأ... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T15:34+0000
2023-05-19T15:34+0000
2023-05-19T15:34+0000
رصد عسكري
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وكتبت صحيفة "بوليتيكو" اليوم الجمعة: "سيتم التدريب خارج أوكرانيا - في موقع بأوروبا، وسيستغرق استكماله شهورا، ويأمل المسؤولون بدء التدريب في الأسابيع المقبلة".وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 15 أيار/ مايو إن باريس مستعدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين بدءا من الآن.وقال ماكرون على الهواء في مقابلة مع قناة "تي إي إف -1" التلفزيونية: "نحن منفتحون على تدريب الطيارين جنبا إلى جنب مع بعض الدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن استعدادها".وأضاف: "لا تزال المناقشات جارية مع الولايات المتحدة، يمكن أن يبدأ التدريب من الآن".كما أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، في 17 أيار، أن بولندا سلمت أوكرانيا جميع مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" تقريبا.وأكد دودا أن بولندا مستعدة لمواصلة إمداد كييف بطائرات "ميغ-29"، لكنها لا تخطط لتقديم مقاتلات "إف-16".
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-إهدار-32-صاروخ-باتريوت-في-محاولة-إسقاط-كينجال-1077199860.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: تدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق عدة أشهر
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ذكرت صحف غربية نقلاً عن مصدر أن "تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات "إف-16"، سيجري في أوروبا وسيستغرق عدة أشهر، وقد يبدأ في الأسابيع المقبلة.
وكتبت صحيفة "بوليتيكو" اليوم الجمعة: "سيتم التدريب خارج أوكرانيا - في موقع بأوروبا، وسيستغرق استكماله شهورا، ويأمل المسؤولون بدء التدريب في الأسابيع المقبلة".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 15 أيار/ مايو إن باريس مستعدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين بدءا من الآن.
وقال ماكرون على الهواء في مقابلة مع قناة "تي إي إف -1" التلفزيونية: "نحن منفتحون على تدريب الطيارين جنبا إلى جنب مع بعض الدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن استعدادها".
وأضاف: "لا تزال المناقشات جارية مع الولايات المتحدة، يمكن أن يبدأ التدريب من الآن".
كما أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، في 17 أيار، أن بولندا سلمت أوكرانيا جميع مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" تقريبا.
لقد سلمنا أوكرانيا جميع مقاتلات ميغ-29 الخاصة بنا تقريبا والتي طلبتها أوكرانيا.
وأكد دودا
أن بولندا مستعدة لمواصلة إمداد كييف بطائرات "ميغ-29"، لكنها لا تخطط لتقديم مقاتلات "إف-16".