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https://sputnikarabic.ae/20230519/إيران-تعدم-3-أشخاص-بعد-إدانتهم-بقتل-رجال-أمن-خلال-الاحتجاجات-صور-1077201974.html
إيران تعدم 3 أشخاص بعد إدانتهم بقتل رجال أمن خلال الاحتجاجات... صور
إيران تعدم 3 أشخاص بعد إدانتهم بقتل رجال أمن خلال الاحتجاجات... صور
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الجمعة، إعدام 3 أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني في الحجز العام... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T07:58+0000
2023-05-19T07:58+0000
إيران
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وحسب موقع "ميزان" التابع للقضاء الإيراني، أدين مجيد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي باستخدام مسدس خلال مظاهرة في وسط مدينة أصفهان، ما أدى إلى مقتل 3 من عناصر قوات الأمن.وأشار الموقع إلى أنهما اتهما أيضا بالانتماء إلى "جماعات غير مشروعة" بقصد الإخلال بالأمن القومي والتواطؤ الذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي. ولفت الموقع إلى أن "الأدلة والوثائق في القضية والمعلومات التي أدلى بها المتهمون، أثبتت إدانتهم بقتل 3 من قوات الأمن". وكان كاظمي وميرهاشمي والياقوبي قد اعتُقلوا في نوفمبر/ تشرين الثاني وحُكم عليهم بالإعدام في يناير/ كانون الثاني.وشهدت إيران، العام الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وخلال الاحتجاجات، التي وصفتها طهران بأنها "أعمال شغب" بتحريض من الخارج، ألقي القبض على بعض المواطنين الذين شاركوا فيها والتحقيق معهم بتهم ارتكاب أعمال عنف وزعزعة استقرار البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230519/رئيسي-يحذر-من-هدف-استراتيجي-لإعداء-إيران-1077201332.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تعدم 3 أشخاص بعد إدانتهم بقتل رجال أمن خلال الاحتجاجات... صور

07:58 GMT 19.05.2023
© AFP 2023 / -احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن القضاء الإيراني، اليوم الجمعة، إعدام 3 أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني في الحجز العام الماضي.
وحسب موقع "ميزان" التابع للقضاء الإيراني، أدين مجيد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي باستخدام مسدس خلال مظاهرة في وسط مدينة أصفهان، ما أدى إلى مقتل 3 من عناصر قوات الأمن.
وأشار الموقع إلى أنهما اتهما أيضا بالانتماء إلى "جماعات غير مشروعة" بقصد الإخلال بالأمن القومي والتواطؤ الذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي.
ولفت الموقع إلى أن "الأدلة والوثائق في القضية والمعلومات التي أدلى بها المتهمون، أثبتت إدانتهم بقتل 3 من قوات الأمن".
وكان كاظمي وميرهاشمي والياقوبي قد اعتُقلوا في نوفمبر/ تشرين الثاني وحُكم عليهم بالإعدام في يناير/ كانون الثاني.
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
رئيسي يحذر من هدف "استراتيجي" لأعداء إيران
07:11 GMT
وشهدت إيران، العام الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وخلال الاحتجاجات، التي وصفتها طهران بأنها "أعمال شغب" بتحريض من الخارج، ألقي القبض على بعض المواطنين الذين شاركوا فيها والتحقيق معهم بتهم ارتكاب أعمال عنف وزعزعة استقرار البلاد.
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