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الأسلحة النووية في دول العالم
الأسلحة النووية في دول العالم
أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الشهر الماضي، أن "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T13:15+0000
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وجاء في بيان، صدر يوم 18 أبريل/ نيسان، عن مجموعة السبع عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة في طوكيو، "الخطاب النووي غير المسؤول لروسيا وتهديدها بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول. أي استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية ستكون له عواقب وخيمة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بيلاروسيا طلبت منذ فترة طويلة استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها. وأضاف أن موسكو تفعل ما تفعله الدول منذ عقود.اقرأ أيضا - الدفاع الروسية تكشف عن مدينة عربية أصبحت مثل هيروشيما نتيجة قصفها باليورانيوم المنضب الأمريكيوتُعقد قمة مجموعة السبع في هيروشيما، حيث أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية إحدى قنبلتيها النوويتين في نهاية الحرب العالمية الثانية أغسطس/ آب عام 1945.
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انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, مجموعة السبع الكبار
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, مجموعة السبع الكبار

الأسلحة النووية في دول العالم

13:15 GMT 19.05.2023
© Sputnikالأسلحة النووية في دول العالم
الأسلحة النووية في دول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik
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أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الشهر الماضي، أن "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول.
وجاء في بيان، صدر يوم 18 أبريل/ نيسان، عن مجموعة السبع عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة في طوكيو، "الخطاب النووي غير المسؤول لروسيا وتهديدها بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول. أي استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية ستكون له عواقب وخيمة".
الأسلحة النووية في دول العالم - سبوتنيك عربي
الأسلحة النووية في دول العالم - سبوتنيك عربي
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بيلاروسيا طلبت منذ فترة طويلة استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها. وأضاف أن موسكو تفعل ما تفعله الدول منذ عقود.
اقرأ أيضا - الدفاع الروسية تكشف عن مدينة عربية أصبحت مثل هيروشيما نتيجة قصفها باليورانيوم المنضب الأمريكي
وتُعقد قمة مجموعة السبع في هيروشيما، حيث أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية إحدى قنبلتيها النوويتين في نهاية الحرب العالمية الثانية أغسطس/ آب عام 1945.
قمة مجموعة السبع: معلومات رئيسية - سبوتنيك عربي
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قمة "مجموعة السبع": معلومات رئيسية
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