https://sputnikarabic.ae/20230519/البيت-الروسي-في-دمشق-يحتفل-بمرور-65-عاما-على-تأسيسه-1077217795.html

"البيت الروسي" في دمشق يحتفل بمرور 65 عاما على تأسيسه... فيديو وصور

"البيت الروسي" في دمشق يحتفل بمرور 65 عاما على تأسيسه... فيديو وصور

أكدت وزير الثقافة السورية الدكتورة لبنانة مشوح أن المركز الثقافي الروسي لم يتوقف طوال الحرب في سوريا عن أداء دوره الثقافي البناء رغم كل الصعوبات. 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T12:51+0000

2023-05-19T12:51+0000

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وخلال حفل فني أقيم في المركز بمناسبة الذكرى الخامسة والستين على تأسيسه واحتفالاً بإعادة افتتاح مقره في شارع "29 أيار" في دمشق أشارت الوزيرة مشوح في كلمة لها إلى أن "المركز الثقافي الروسي ترك بصمة جلية في الحياة الثقافية بدمشق التي تشكل موطناً للتنوع والتجانس" وقالت: "هذا المكان كان طوال خمسين عاماً أرضاً للتعارف والتلاقي بين الثقافتين الروسية والسورية اللتين تجمعهما قواسم مشتركة كثيرة، وكان نافذة مشرعة على مكونات الثقافة الروسية وروافدها، وعلى لغتها وفنونها وآدابها وتاريخها".وأضافت الوزيرة مشوح: "لم يتوقف المركز الثقافي الروسي طوال الحرب الإرهابية على سوريا عن أداء دوره الثقافي البناء، بالرغم من كل الصعوبات، واستمر في إقامة الدورات وعرض الأفلام واستضافة الفنانين والفرق الموسيقية وإقامة الندوات والمحاضرات وتقديم المنح الدراسية، ونحن نقدر الجهود الكبيرة لإدارة المركز في أصعب الأوقات ونثق أنه سيستمر في تعزيز الروابط الثقافية".بريماكوف: البيت الروسي عاش الحرب مع السوريينبدوره لفت رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي والإنساني يفغيني بريماكوف في كلمة له إلى أن "المركز الثقافي الروسي عاش كل سنوات الحرب الإرهابية على سوريا مع السوريين واستمر في العمل في هذه الظروف رغم الصعوبات"، مؤكداً أهمية إعادة افتتاح المركز بعد أعمال الترميم والذي تزامن مع الذكرى الـ 65 على تأسيسه.وأضاف بريماكوف: "تعتبر سوريا مركزاً تاريخياً وقلباً من الحضارة العربية العتيقة، ونحن اليوم في أقدم عاصمة في العالم، ومن المعروف أن الحضارة العربية طورت كل الإنجازات البشرية القديمة في علوم الفلك والرياضيات والفيزياء" مضيفاً أن "روسيا حررت العالم من النازية والأفكار العنصرية، وهي تضم قوميات عديدة تشترك جميعها بصفة الضيافة، ونحن اليوم نكافح معاً كتفاً على كتف ضد القوى التي تحارب حضارتينا والتي تفكر في استعباد الشعوب الأخرى".سوخوف: دور مهم في التعليم والعمل الإنسانيوأوضح مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق نيكولاي سوخوف في كلمة له أن "إعادة افتتاح المركز جاءت بعد عمليات ترميم شامل وتحديث لكل أجهزة المركز بما يتوافق مع التطورات العلمية الحديثة" مبيناً أن "المركز الثقافي الروسي يستهدف بشكل أساسي تعليم السوريين من الأطفال والكبار اللغة الروسية، والرقص ومختلف أنواع الفنون التشكيلية".فومين: ترأستُ المركز بين 1969 و1975بدوره عبر السيد أوليغ فومين مدير المركز الثقافي الروسي في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في كلمة له عن سعادته بحضور الحفل في البيت الروسي بدمشق، وأوضح أنه ترأس المركز الثقافي الروسي في الفترة الممتدة من عام 1969 وحتى العام 1975، مشيراً إلى أن "المركز كان بمثابة نادٍ لجميع الشخصيات الأدبية والفنية السورية ومكاناً لإقامة المعارض والاحتفالات ومنهم وصفي البني وحنا مينا وشوقي بغدادي وكوليت خوري ومحمد سليمان الأحمد ومحمد الحريري ونزار قباني، وقد زاره رائدة الفضاء السوفياتية فالنتينا تريشكوفا وألقيت فيه كلمة واكبها آلاف الدمشقيين في ذلك الوقت، كما زار المركز أيضاً بطريرك موسكو وعموم روسيا عام 1972".التعريف بالقواسم السورية والروسيةوأدلت وزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبنانة مشوح تصريحاً للصحفيين على هامش الحفل قالت فيه: "لعب المركز الثقافي الروسي دوراً مهماً في الحياة الثقافية، واستمر في عرض الأفلام وتقديم المنح الدراسية، وإقامة الندوات والمحاضرات والمعارض وتعليم اللغات، وهو مكان مهم للأنشطة الثقافية والتعارف والتلاقي للتعرف على السمات الثقافية للشعب الروسي، والقواسم المشتركة بين الشعبين السوري والروسي طوال خمسة وستين عاماً، أغنى خلالها الحراك الثقافي في دمشق، واليوم يعاد افتتاحه بعد إعادة ترميمه وتجديده، وأصبح يتسع لمجموعة من الأنشطة الثقافية".بدورها قالت المهندسة ماريا سعادة- عضو مجلس الشعب السوري سابقاً في تصريح للصحفيين: "العلاقات ما بين روسيا وسوريا هي علاقات تاريخية فالبلدان لديهما تاريخ فكل بلد يحمل تاريخ فهو يحمل ثقافة عريقة وبالتالي من المهم جداً أن تصعد هذه الثقافة إلى العلن وأن يكون هناك تفعيل حقيقي لها، ليس فقط المركز الثقافي هو الذي يعكس ثقافة بلاده فقط وإنما يدمج الثقافتين الروسية والسورية ليكونا منتجين ثقافيين سواء عبر التاريخ".عبد الهادي: نحن وروسيا في خندق واحدبدوره أشار مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي في تصريح لـ "سبوتنيك": "هذه رسالة مهمة للعالم كله وللأصدقاء في روسيا، رغم أنهم يخوضوا معركة حاسمة ستنتهي بالنصر إن شاء الله للقضاء على القوى الظلامية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى باستمرار لتجهيل الشعوب، بعكس روسيا التي تقوم بنشر الثقافة بين الشعوب".وتابه عبد الهادي: "نحن وروسيا في خندق واحد نواجه الإمبريالية الأمريكية ونواجه أهداف أهداف السياسة الأمريكية فهذا المركز هو رسالة إشعاع ونور وتعاون بين الشعوب العربية وروسيا الاتحادية، الذي أثبت أنه يحترم المبادئ والقيم والأخلاق ويحترم الشعوب".تجهيزات حديثة للتعليم والأنشطةوقال مدير المركز الثقافي الروسي نيكولاي سوخوف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "يستمر المركز الثقافي الروسي في إقامة نشاطاته الاعتيادية، وبإمكانيات جديدة يوفرها المركز الذي تم ترميمه وتجديده بشكل كامل وتجهيزه بالتجهيزات الحديثة التي تؤمن إمكانيات جديدة، فيما يتعلق بتأمين الدراسة والأبحاث والنشاطات الثقافية والإنسانية والفنية كدورات الموسيقا والرقص ولمختلف الأعمار".وأردف سوخوف: "هناك أيضاً دورات لتعليم مختلف أنواع الرقص، وهناك سوريون تعلموا أساليب التدريس والتعليم من المدرسين والأساتذة الروس سابقاً قبل الحرب، وهم يستمرون بهذه التقاليد الروسية في المركز الثقافي الروسي".وأضاف سوخوف: "المركز الثقافي الروسي ليس مجرد نشاطات ضمن البناء، ولكن هناك نشاطات إنسانية وثقافية خارج المركز في كل أنحاء سوريا ومنها إقامة الحفلات الموسيقية وحفلات الرقص خاصة أنه في روسيا نشاطات تطوعية إنسانية وتوزيع المساعدات وإقامة ورش العمل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة".الأحمد: معنيون بكل قرية ومدينة في سورياوصرح المستشار السوري في المركز الثقافي الروسي الدكتور علي الأحمد لـ "سبوتنيك" بقوله: "البيت الثقافي الروسي سوق يتابع كل النشاطات التي قدمها خلال 65 عاماً، وسوف يطور هذه النشاطات بكل تأكيد، 65 عاماً ويزداد شباباً، كنا في مرحلة ترميم البيت ولكن هوية البيت الروسي (المركز الثقافي الروسي) ما زالت هي هي، وقد أضيف لكل النشاطات والموسيقى وفنون المسرح والرقص وتعليم اللغة الروسية العديد من النشاطات بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية، نحن معنيون بكل قرية ومدينة في سوريا، ليس فقط بنشر الثقافة الروسية وإنما أيضاً بالتفاعل مع المجتمع الأهلي والمدني وشركائنا في المجتمع السوري، ومعنيون بأن يكون الواقع السوري جيداً وهذا عمل دؤوب يقوم به المركز الثقافي الروسي.وتضمن حفل افتتاح المركز معرض صور للفنانة الروسية "أوسيتوغوفاليليا أندرفينيا" المختصة بالرسم التاريخي والشعبي والتي عرضت أعمالها في أماكن عديدة حول العالم لدورها في نقل الثقافة بالريشة والفن وذلك للتعريف بالفن الروسي العريق.كما تضمن الحفل عدداً من اللوحات الغنائية والموسيقية الراقصة قدمها عدد من الأطفال والشباب الروس والسوريون.

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