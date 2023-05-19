https://sputnikarabic.ae/20230519/الحرس-الثوري-الإيراني-لم-تتلق-أمريكا-بعد-الضربة-القاضية-1077233783.html
الحرس الثوري الإيراني: لم تتلق أمريكا بعد "الضربة القاضية"
الحرس الثوري الإيراني: لم تتلق أمريكا بعد "الضربة القاضية"
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إن واشنطن لم تتلق بعد "الضربة النهائية" من إيران، بعد الإخفاقات المتكررة في منطقة غرب آسيا. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T17:50+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، في حفل إحياء لذكرى "شهداء" الحرس الثوري الإيراني في مدينة كلبايجان، بمحافظة أصفهان، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني في كلمته، إن "الأعداء بقيادة أمريكا سعوا لشل إيران بفرض العقوبات عليها، لكنهم فشلوا بسبب المقاومة الكبيرة من جانب الأمة الإيرانية".وذكر أنوأوضح سلامي: "في هذه الأيام، هناك وابل من النيران (الصواريخ) تمطر على رؤوس الإسرائيليين من غزة، لكن الصهاينة غير قادرين على فعل أي شيء، وأصبحوا عاجزين كما غادرت أمريكا المنطقة".وتابع مبينا: أنه "على الرغم من استشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني على يد الأمريكيين، إلا أنهم تلقوا الضربة الأولى، ويتلقون الآن الضربة الثانية، التي ليست سوى انسحابهم التدريجي من المنطقة".وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "الضربة القاضية لم يتلقاها الأمريكيين بعد"، كما لفت إلى أن "الأنظمة الأوروبية تواجه تحديات مختلفة في الوقت الحالي".
https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-خارجية-إيران-وهو-يزرع-الزيتون-على-حدود-إسرائيل-الانهيار-الصهيوني-قريب-1076435383.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني: لم تتلق أمريكا بعد "الضربة القاضية"
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إن واشنطن لم تتلق بعد "الضربة النهائية" من إيران، بعد الإخفاقات المتكررة في منطقة غرب آسيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، في حفل إحياء لذكرى "شهداء" الحرس الثوري الإيراني في مدينة كلبايجان، بمحافظة أصفهان، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني في كلمته، إن "الأعداء بقيادة أمريكا سعوا لشل إيران بفرض العقوبات عليها، لكنهم فشلوا بسبب المقاومة الكبيرة من جانب الأمة الإيرانية".
"ما خطط له الأعداء لنا قد حدث لهم الآن، فعلى سبيل المثال، يواجه النظام الصهيوني اليوم العديد من المشاكل والنكسات".
وأوضح سلامي: "في هذه الأيام، هناك وابل من النيران (الصواريخ) تمطر على رؤوس الإسرائيليين من غزة
، لكن الصهاينة غير قادرين على فعل أي شيء، وأصبحوا عاجزين كما غادرت أمريكا المنطقة".
وتابع مبينا: أنه "على الرغم من استشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني على يد الأمريكيين، إلا أنهم تلقوا الضربة الأولى، ويتلقون الآن الضربة الثانية، التي ليست سوى انسحابهم التدريجي من المنطقة".
وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "الضربة القاضية لم يتلقاها الأمريكيين بعد"، كما لفت إلى أن "الأنظمة الأوروبية تواجه تحديات مختلفة في الوقت الحالي".