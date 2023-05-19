عربي
وزير الخارجية السعودي: سندعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا ونعمل على إعادة اللاجئين
https://sputnikarabic.ae/20230519/الحرس-الثوري-الإيراني-لم-تتلق-أمريكا-بعد-الضربة-القاضية-1077233783.html
الحرس الثوري الإيراني: لم تتلق أمريكا بعد "الضربة القاضية"‏
الحرس الثوري الإيراني: لم تتلق أمريكا بعد "الضربة القاضية"‏
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إن واشنطن لم تتلق بعد "الضربة ‏النهائية" من إيران، بعد الإخفاقات المتكررة في منطقة غرب آسيا.‏ 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T17:50+0000
2023-05-19T17:50+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/12/1066565983_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_f161ddc25246fde8574d94e566000e2e.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، في حفل إحياء لذكرى "شهداء" الحرس الثوري الإيراني في مدينة كلبايجان، بمحافظة أصفهان، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني في كلمته، إن "الأعداء بقيادة أمريكا سعوا لشل إيران بفرض العقوبات عليها، لكنهم فشلوا بسبب المقاومة الكبيرة من جانب الأمة الإيرانية".وذكر أنوأوضح سلامي: "في هذه الأيام، هناك وابل من النيران (الصواريخ) تمطر على رؤوس الإسرائيليين من غزة، لكن الصهاينة غير قادرين على فعل أي شيء، وأصبحوا عاجزين كما غادرت أمريكا المنطقة".وتابع مبينا: أنه "على الرغم من استشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني على يد الأمريكيين، إلا أنهم تلقوا الضربة الأولى، ويتلقون الآن الضربة الثانية، التي ليست سوى انسحابهم التدريجي من المنطقة".وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "الضربة القاضية لم يتلقاها الأمريكيين بعد"، كما لفت إلى أن "الأنظمة الأوروبية تواجه تحديات مختلفة في الوقت الحالي".
https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-خارجية-إيران-وهو-يزرع-الزيتون-على-حدود-إسرائيل-الانهيار-الصهيوني-قريب-1076435383.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/12/1066565983_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_e9e7e3162bed7c6ada32620698daee8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري الإيراني: لم تتلق أمريكا بعد "الضربة القاضية"‏

17:50 GMT 19.05.2023
© AFP 2023 / - القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي
 القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إن واشنطن لم تتلق بعد "الضربة ‏النهائية" من إيران، بعد الإخفاقات المتكررة في منطقة غرب آسيا.‏
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، في حفل إحياء لذكرى "شهداء" الحرس الثوري الإيراني في مدينة كلبايجان، بمحافظة أصفهان، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني في كلمته، إن "الأعداء بقيادة أمريكا سعوا لشل إيران بفرض العقوبات عليها، لكنهم فشلوا بسبب المقاومة الكبيرة من جانب الأمة الإيرانية".
وذكر أن
"ما خطط له الأعداء لنا قد حدث لهم الآن، فعلى سبيل المثال، يواجه النظام الصهيوني اليوم العديد من المشاكل والنكسات".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
وزير خارجية إيران وهو يزرع الزيتون على حدود إسرائيل: "الانهيار الصهيوني قريب"
28 أبريل, 17:13 GMT
وأوضح سلامي: "في هذه الأيام، هناك وابل من النيران (الصواريخ) تمطر على رؤوس الإسرائيليين من غزة، لكن الصهاينة غير قادرين على فعل أي شيء، وأصبحوا عاجزين كما غادرت أمريكا المنطقة".
وتابع مبينا: أنه "على الرغم من استشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني على يد الأمريكيين، إلا أنهم تلقوا الضربة الأولى، ويتلقون الآن الضربة الثانية، التي ليست سوى انسحابهم التدريجي من المنطقة".
وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "الضربة القاضية لم يتلقاها الأمريكيين بعد"، كما لفت إلى أن "الأنظمة الأوروبية تواجه تحديات مختلفة في الوقت الحالي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:34 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала