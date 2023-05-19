https://sputnikarabic.ae/20230519/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-65-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-خلال-اليوم-الماضي-1077212658.html
الدفاع الروسية: مقتل نحو 65 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك خلال اليوم الماضي
الدفاع الروسية: مقتل نحو 65 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن كييف فقدت حوالي 150 من العسكريين على محور كوبيانسك وكراسني ليمان في يوم واحد. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T11:44+0000
2023-05-19T11:44+0000
2023-05-19T12:01+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت: "على محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية "وحدات معادية في مناطق دفوريتشنايا ونوفوملينسك وكيسلوفكا وبيريستوفوي وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف وروزفوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأفشلت أعمال ثلاث مجموعات استطلاعية تخريبية أوكرانية. بلغت خسائر العدو خلال الساعات الـ24 الماضية 65 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع غفوزدياكا، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للواء الـ 14 الميكانيكي للقوات المسلحة الاوكرانية بالقرب من قرية تيشينكوفكا بمقاطعة خاركوف".وعلى محور كراسنيليمان، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات العدو في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك وغريفوركا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الوزارة "تم القضاء على ما يصل إلى 85 جنديًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدفع ذاتي الدفع من طراز غفوزديكا بالإضافة إلى مدافع مستا-بي ودي-20".
https://sputnikarabic.ae/20230519/الطائرات-المسيرة-الروسية-تلقي-الذخائر-على-مواقع-العدو-فيديو-1077204933.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: مقتل نحو 65 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك خلال اليوم الماضي
11:44 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن كييف فقدت حوالي 150 من العسكريين على محور كوبيانسك وكراسني ليمان في يوم واحد.
وقالت: "على محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية "وحدات معادية في مناطق دفوريتشنايا ونوفوملينسك وكيسلوفكا وبيريستوفوي وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف وروزفوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأفشلت أعمال ثلاث مجموعات استطلاعية تخريبية أوكرانية. بلغت خسائر العدو خلال الساعات الـ24 الماضية 65 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع غفوزدياكا، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للواء الـ 14 الميكانيكي للقوات المسلحة الاوكرانية بالقرب من قرية تيشينكوفكا بمقاطعة خاركوف".
وعلى محور كراسنيليمان، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات العدو في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك وغريفوركا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة "تم القضاء على ما يصل إلى 85 جنديًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدفع ذاتي الدفع من طراز غفوزديكا بالإضافة إلى مدافع مستا-بي ودي-20".