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https://sputnikarabic.ae/20230519/الرئيس-السوري-وأمير-قطر-يجريان-حديثا-جانبيا-قبيل-انعقاد-القمة-العربية-1077212537.html
الرئيس السوري وأمير قطر يجريان "حديثا جانبيا" قبيل انعقاد القمة العربية
الرئيس السوري وأمير قطر يجريان "حديثا جانبيا" قبيل انعقاد القمة العربية
تصافح الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الجمعة قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة العربية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T11:42+0000
2023-05-19T12:21+0000
أخبار سوريا اليوم
قطر
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وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "مصافحة تمت بين السيد الرئيس بشار الأسد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة".وصرح المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، حبيب سلمان، اليوم الجمعة، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.ويأتي الإعلان عن لقاء ابن سلمان بالأسد بعدما وصل الأخير يوم أمس الخميس إلى جدة في المملكة العربية السعودية لحضور قمة الجامعة العربية.وذكر سلمان في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية: "سيكون هناك لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
https://sputnikarabic.ae/20230518/وصول-الرئيس-السوري-بشار-الأسد-إلى-جدة-لحضور-القمة-العربية-1077189850.html
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أخبار سوريا اليوم, قطر
أخبار سوريا اليوم, قطر

الرئيس السوري وأمير قطر يجريان "حديثا جانبيا" قبيل انعقاد القمة العربية

11:42 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 12:21 GMT 19.05.2023)
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republicالرئيس السوري بشار الأسد، سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، السعودية
الرئيس السوري بشار الأسد، سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republic
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تصافح الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الجمعة قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة العربية.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "مصافحة تمت بين السيد الرئيس بشار الأسد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة".

وأضافت "سانا": "وتلا ذلك حديث جانبي بينهما (بين الأسد وآل ثاني)".

مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة لحضور القمة العربية... فيديو
أمس, 16:00 GMT
وصرح المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، حبيب سلمان، اليوم الجمعة، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي الإعلان عن لقاء ابن سلمان بالأسد بعدما وصل الأخير يوم أمس الخميس إلى جدة في المملكة العربية السعودية لحضور قمة الجامعة العربية.
وذكر سلمان في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية: "سيكون هناك لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
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