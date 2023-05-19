https://sputnikarabic.ae/20230519/الرئيس-الصيني-يدعو-دول-آسيا-الوسطى-إلى-مقاومة-الثورات-الملونة-1077198809.html
الرئيس الصيني يدعو دول آسيا الوسطى إلى مقاومة "الثورات الملونة"
الرئيس الصيني يدعو دول آسيا الوسطى إلى مقاومة "الثورات الملونة"
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، خلال قمة الصين وآسيا الوسطى في شيان، إن الصين ودول آسيا الوسطى يجب أن تواجه محاولات التحريض الخارجية للتسبب في... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T03:38+0000
2023-05-19T03:38+0000
2023-05-19T03:38+0000
الصين
قيرغيزستان
أخبار طاجيكستان
أخبار أوزبكستان الآن
كازاخستان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6042802602c2230effcf3960b1dda31f.jpg
ووفقًا لتصريحات شي جين بينغ، الذي نقلتها وكالة شينخوا الصينية، يجب على الصين ودول وسط آسيا الخمس تنفيذ مبادرة الأمن العالمي بشكل مشترك.وقال الزعيم الصيني: "يجب على الدول الست مواجهة التدخل الخارجي في شؤون دول المنطقة الداخلية، والمحافظة على سياسة عدم التسامح تجاه الإرهاب والانفصالية والتطرف".وتعقد قمة الصين وآسيا الوسطى في الفترة من 18 إلى 19 مايو/آيار، ويشارك فيها شي جين بينغ، بالإضافة إلى رؤساء كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وقيرغيزستان، سادير جاباروف، وطاجيكستان، إمام علي رحمن، وأوزبكستان، شوكت ميرضيايف، وتركمانستان، سردار بردي محمدوف.
https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-روسيا-منفتحة-على-تعزيز-تعاون-متعدد-الأطراف-مع-دول-آسيا-الوسطى-1069019341.html
الصين
أخبار طاجيكستان
أخبار أوزبكستان الآن
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a094786f1dd5d0290e36d3d2c54a0c92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, قيرغيزستان, أخبار طاجيكستان, أخبار أوزبكستان الآن, كازاخستان, العالم
الصين, قيرغيزستان, أخبار طاجيكستان, أخبار أوزبكستان الآن, كازاخستان, العالم
الرئيس الصيني يدعو دول آسيا الوسطى إلى مقاومة "الثورات الملونة"
تابعنا عبر
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، خلال قمة الصين وآسيا الوسطى في شيان، إن الصين ودول آسيا الوسطى يجب أن تواجه محاولات التحريض الخارجية للتسبب في "ثورات ملوّنة"، وأن تتمسك بسياسة عدم التسامح تجاه الإرهاب والانفصالية.
ووفقًا لتصريحات شي جين بينغ، الذي نقلتها وكالة شينخوا الصينية، يجب على الصين ودول وسط آسيا الخمس تنفيذ مبادرة الأمن العالمي بشكل مشترك.
14 أكتوبر 2022, 10:33 GMT
وقال الزعيم الصيني: "يجب على الدول الست مواجهة التدخل الخارجي في شؤون دول المنطقة الداخلية، والمحافظة على سياسة عدم التسامح تجاه الإرهاب والانفصالية والتطرف".
وتعقد قمة الصين وآسيا الوسطى
في الفترة من 18 إلى 19 مايو/آيار، ويشارك فيها شي جين بينغ، بالإضافة إلى رؤساء كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وقيرغيزستان، سادير جاباروف، وطاجيكستان، إمام علي رحمن، وأوزبكستان، شوكت ميرضيايف، وتركمانستان، سردار بردي محمدوف.