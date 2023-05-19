عربي
https://sputnikarabic.ae/20230519/الرئيس-الصيني-يدعو-دول-آسيا-الوسطى-إلى-مقاومة-الثورات-الملونة-1077198809.html
الرئيس الصيني يدعو دول آسيا الوسطى إلى مقاومة "الثورات الملونة"
الرئيس الصيني يدعو دول آسيا الوسطى إلى مقاومة "الثورات الملونة"
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، خلال قمة الصين وآسيا الوسطى في شيان، إن الصين ودول آسيا الوسطى يجب أن تواجه محاولات التحريض الخارجية للتسبب في... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T03:38+0000
2023-05-19T03:38+0000
الصين
قيرغيزستان
أخبار طاجيكستان
أخبار أوزبكستان الآن
كازاخستان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6042802602c2230effcf3960b1dda31f.jpg
ووفقًا لتصريحات شي جين بينغ، الذي نقلتها وكالة شينخوا الصينية، يجب على الصين ودول وسط آسيا الخمس تنفيذ مبادرة الأمن العالمي بشكل مشترك.وقال الزعيم الصيني: "يجب على الدول الست مواجهة التدخل الخارجي في شؤون دول المنطقة الداخلية، والمحافظة على سياسة عدم التسامح تجاه الإرهاب والانفصالية والتطرف".وتعقد قمة الصين وآسيا الوسطى في الفترة من 18 إلى 19 مايو/آيار، ويشارك فيها شي جين بينغ، بالإضافة إلى رؤساء كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وقيرغيزستان، سادير جاباروف، وطاجيكستان، إمام علي رحمن، وأوزبكستان، شوكت ميرضيايف، وتركمانستان، سردار بردي محمدوف.
https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-روسيا-منفتحة-على-تعزيز-تعاون-متعدد-الأطراف-مع-دول-آسيا-الوسطى-1069019341.html
الصين
أخبار طاجيكستان
أخبار أوزبكستان الآن
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a094786f1dd5d0290e36d3d2c54a0c92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, قيرغيزستان, أخبار طاجيكستان, أخبار أوزبكستان الآن, كازاخستان, العالم
الصين, قيرغيزستان, أخبار طاجيكستان, أخبار أوزبكستان الآن, كازاخستان, العالم

الرئيس الصيني يدعو دول آسيا الوسطى إلى مقاومة "الثورات الملونة"

03:38 GMT 19.05.2023
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، خلال قمة الصين وآسيا الوسطى في شيان، إن الصين ودول آسيا الوسطى يجب أن تواجه محاولات التحريض الخارجية للتسبب في "ثورات ملوّنة"، وأن تتمسك بسياسة عدم التسامح تجاه الإرهاب والانفصالية.
ووفقًا لتصريحات شي جين بينغ، الذي نقلتها وكالة شينخوا الصينية، يجب على الصين ودول وسط آسيا الخمس تنفيذ مبادرة الأمن العالمي بشكل مشترك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
بوتين: روسيا منفتحة على تعزيز تعاون متعدد الأطراف مع دول آسيا الوسطى
14 أكتوبر 2022, 10:33 GMT
وقال الزعيم الصيني: "يجب على الدول الست مواجهة التدخل الخارجي في شؤون دول المنطقة الداخلية، والمحافظة على سياسة عدم التسامح تجاه الإرهاب والانفصالية والتطرف".
وتعقد قمة الصين وآسيا الوسطى في الفترة من 18 إلى 19 مايو/آيار، ويشارك فيها شي جين بينغ، بالإضافة إلى رؤساء كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وقيرغيزستان، سادير جاباروف، وطاجيكستان، إمام علي رحمن، وأوزبكستان، شوكت ميرضيايف، وتركمانستان، سردار بردي محمدوف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 13:59 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала