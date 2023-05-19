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https://sputnikarabic.ae/20230519/الصحة-العالمية-تحذر-من-استهلاك-المحليات-الصناعية-1077224502.html
"الصحة العالمية" تحذر من استهلاك المحليات الصناعية
"الصحة العالمية" تحذر من استهلاك المحليات الصناعية
أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية جديدة بشأن المحليات غير السكرية والتي توصي بعدم استخدامها للتحكم بالوزن أو تقليل مخاطر الأمراض غير المعدية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T15:17+0000
2023-05-19T15:17+0000
مجتمع
الصحة
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وتستند التوصية إلى نتائج مراجعة منهجية للأدلة المتاحة والتي تشير إلى أن استخدام المحليات غير السكرية لا يمنح أي فائدة طويلة الأجل في تقليل الدهون في الجسم لدى البالغين أو الأطفال.ويقول فرانشيسكو برانكا، مدير التغذية وسلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية: "استبدال السكريات الحرة بالمحليات غير السكرية لا يساعد في التحكم بالوزن على المدى الطويل".وأضاف برانكا: "إن المحليات غير السكرية ليست عوامل غذائية أساسية وليست لها قيمة غذائية ويجب على الناس تقليل المحليات في النظام الغذائي تمامًا، بدءًا في وقت مبكر من الحياة، لتحسين صحتهم".
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الصحة, منظمة الأمم المتحدة
الصحة, منظمة الأمم المتحدة

"الصحة العالمية" تحذر من استهلاك المحليات الصناعية

15:17 GMT 19.05.2023
© AFP 2023 / NORBERTO DUARTEزجاجات "كوكا كولا لايف" المحلاة جزئيا بمحلي ستيفيا
زجاجات كوكا كولا لايف المحلاة جزئيا بمحلي ستيفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / NORBERTO DUARTE
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أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية جديدة بشأن المحليات غير السكرية والتي توصي بعدم استخدامها للتحكم بالوزن أو تقليل مخاطر الأمراض غير المعدية.
وتستند التوصية إلى نتائج مراجعة منهجية للأدلة المتاحة والتي تشير إلى أن استخدام المحليات غير السكرية لا يمنح أي فائدة طويلة الأجل في تقليل الدهون في الجسم لدى البالغين أو الأطفال.
وتشير نتائج المراجعة أيضًا إلى أنه قد تكون هناك تأثيرات غير مرغوب فيها محتملة من الاستخدام طويل الأمد لهذه المحليات، مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من المستوى الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والوفيات عند البالغين.
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ويقول فرانشيسكو برانكا، مدير التغذية وسلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية: "استبدال السكريات الحرة بالمحليات غير السكرية لا يساعد في التحكم بالوزن على المدى الطويل".
يحتاج الناس إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات الحرة، مثل تناول الطعام الذي يحتوي على سكريات طبيعية، مثل الفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة.
وأضاف برانكا: "إن المحليات غير السكرية ليست عوامل غذائية أساسية وليست لها قيمة غذائية ويجب على الناس تقليل المحليات في النظام الغذائي تمامًا، بدءًا في وقت مبكر من الحياة، لتحسين صحتهم".
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