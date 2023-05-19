https://sputnikarabic.ae/20230519/الصحة-العالمية-تحذر-من-استهلاك-المحليات-الصناعية-1077224502.html
"الصحة العالمية" تحذر من استهلاك المحليات الصناعية
"الصحة العالمية" تحذر من استهلاك المحليات الصناعية
أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية جديدة بشأن المحليات غير السكرية والتي توصي بعدم استخدامها للتحكم بالوزن أو تقليل مخاطر الأمراض غير المعدية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T15:17+0000
2023-05-19T15:17+0000
2023-05-19T15:17+0000
مجتمع
الصحة
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/01/1047363761_0:460:2048:1612_1920x0_80_0_0_37b2358fad8cc396f8824fb575d1308f.jpg
وتستند التوصية إلى نتائج مراجعة منهجية للأدلة المتاحة والتي تشير إلى أن استخدام المحليات غير السكرية لا يمنح أي فائدة طويلة الأجل في تقليل الدهون في الجسم لدى البالغين أو الأطفال.ويقول فرانشيسكو برانكا، مدير التغذية وسلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية: "استبدال السكريات الحرة بالمحليات غير السكرية لا يساعد في التحكم بالوزن على المدى الطويل".وأضاف برانكا: "إن المحليات غير السكرية ليست عوامل غذائية أساسية وليست لها قيمة غذائية ويجب على الناس تقليل المحليات في النظام الغذائي تمامًا، بدءًا في وقت مبكر من الحياة، لتحسين صحتهم".
https://sputnikarabic.ae/20230407/دراسة-حديثة-الاستهلاك-العالي-للسكر-يرتبط-بأكثر-من-45-نتيجة-صحية-سلبية-1075645186.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/01/1047363761_0:268:2048:1804_1920x0_80_0_0_b8f7c9b2a605e87a06874167a8176ef0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة, منظمة الأمم المتحدة
الصحة, منظمة الأمم المتحدة
"الصحة العالمية" تحذر من استهلاك المحليات الصناعية
تابعنا عبر
أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية جديدة بشأن المحليات غير السكرية والتي توصي بعدم استخدامها للتحكم بالوزن أو تقليل مخاطر الأمراض غير المعدية.
وتستند التوصية
إلى نتائج مراجعة منهجية للأدلة المتاحة والتي تشير إلى أن استخدام المحليات غير السكرية لا يمنح أي فائدة طويلة الأجل في تقليل الدهون في الجسم لدى البالغين أو الأطفال.
وتشير نتائج المراجعة أيضًا إلى أنه قد تكون هناك تأثيرات غير مرغوب فيها محتملة من الاستخدام طويل الأمد لهذه المحليات، مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من المستوى الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والوفيات عند البالغين.
ويقول فرانشيسكو برانكا، مدير التغذية وسلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية: "استبدال السكريات الحرة بالمحليات غير السكرية لا يساعد في التحكم بالوزن على المدى الطويل".
يحتاج الناس إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات الحرة، مثل تناول الطعام الذي يحتوي على سكريات طبيعية، مثل الفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة.
وأضاف برانكا: "إن المحليات غير السكرية
ليست عوامل غذائية أساسية وليست لها قيمة غذائية ويجب على الناس تقليل المحليات في النظام الغذائي تمامًا، بدءًا في وقت مبكر من الحياة، لتحسين صحتهم".