https://sputnikarabic.ae/20230519/الصين-تؤكد-زيارة-مبعوثها-إلى-بروكسل-لبحث-الشأن-الأوكراني-1077205310.html

الصين تؤكد زيارة مبعوثها إلى بروكسل لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية

الصين تؤكد زيارة مبعوثها إلى بروكسل لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيزور مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل،... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T09:58+0000

2023-05-19T09:58+0000

2023-05-19T09:58+0000

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وصرح وانغ ون بين خلال مؤتمر صحفي: "سيتوجه الممثل الخاص للصين لشؤون أوراسيا إلى مقر الاتحاد الأوروبي، بدعوة من الاتحاد الأوروبي".وأفاد بأن "الصين مستعدة لمواصلة أداء دور بناء في محادثات السلام والمساهمة في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وذكرت الخارجية الصينية في بيان، أنه "ابتداءً من 15 مايو/ أيار، سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلنت أن لي هوي زار أوكرانيا واجتمع مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن مصادر مطلعة، أن المبعوث الصيني يعتزم زيارة بروكسل قبل التوجه إلى موسكو، كجزء من جولة أوروبية لحل الصراع في أوكرانيا.

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