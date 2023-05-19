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الصين تؤكد زيارة مبعوثها إلى بروكسل لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية
الصين تؤكد زيارة مبعوثها إلى بروكسل لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيزور مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل،... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T09:58+0000
2023-05-19T09:58+0000
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وصرح وانغ ون بين خلال مؤتمر صحفي: "سيتوجه الممثل الخاص للصين لشؤون أوراسيا إلى مقر الاتحاد الأوروبي، بدعوة من الاتحاد الأوروبي".وأفاد بأن "الصين مستعدة لمواصلة أداء دور بناء في محادثات السلام والمساهمة في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وذكرت الخارجية الصينية في بيان، أنه "ابتداءً من 15 مايو/ أيار، سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلنت أن لي هوي زار أوكرانيا واجتمع مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن مصادر مطلعة، أن المبعوث الصيني يعتزم زيارة بروكسل قبل التوجه إلى موسكو، كجزء من جولة أوروبية لحل الصراع في أوكرانيا.
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الصين, العالم
الصين, العالم

الصين تؤكد زيارة مبعوثها إلى بروكسل لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية

09:58 GMT 19.05.2023
© AFP 2023 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / GREG BAKER
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيزور مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، للمساهمة في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
وصرح وانغ ون بين خلال مؤتمر صحفي: "سيتوجه الممثل الخاص للصين لشؤون أوراسيا إلى مقر الاتحاد الأوروبي، بدعوة من الاتحاد الأوروبي".
وأفاد بأن "الصين مستعدة لمواصلة أداء دور بناء في محادثات السلام والمساهمة في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
وذكرت الخارجية الصينية في بيان، أنه "ابتداءً من 15 مايو/ أيار، سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
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وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلنت أن لي هوي زار أوكرانيا واجتمع مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن مصادر مطلعة، أن المبعوث الصيني يعتزم زيارة بروكسل قبل التوجه إلى موسكو، كجزء من جولة أوروبية لحل الصراع في أوكرانيا.
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