https://sputnikarabic.ae/20230519/الطائرات-المسيرة-الروسية-تلقي-الذخائر-على-مواقع-العدو-فيديو-1077204933.html
الطائرات المسيرة الروسية تلقي الذخائر على مواقع العدو... فيديو
الطائرات المسيرة الروسية تلقي الذخائر على مواقع العدو... فيديو
يتم تدريب وحدات مشاة البحرية في المحيط الهادئ حاليًا، في حقول التدريب في المنطقة الخلفية للعملية الخاصة، حيث يتدرب الجنود على استخدام الطائرات المسيرة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T09:44+0000
2023-05-19T09:44+0000
2023-05-19T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية، يتدرب العناصر على مهاجمة العدو بمساعدة الطائرات المسيرة، بإلقاء الذخيرة المعلقة عليه.وبحسب المدربين، يتم استخدام تقنية مختلفة لكل غرض. في بعض الأحيان، يمكن للمشغل قضاء ثوانٍ إضافية في التصويب أثناء تحليق الطائرة المسيرة فوق العدو، وفي بعض الأحيان يجب إسقاط الذخيرة أثناء الطيران. بالإضافة إلى ذلك، من المهم دائمًا فهم أن التقنية سهلة التتبع.ويتدرب طاقم الطائرات الهجومية مع مشغلي الطائرات المسيرة.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_41:0:1366:994_1920x0_80_0_0_e38916987b93c09b0cb690dd6464b8a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الطائرات المسيرة الروسية تلقي الذخائر على مواقع العدو... فيديو
تابعنا عبر
يتم تدريب وحدات مشاة البحرية في المحيط الهادئ حاليًا، في حقول التدريب في المنطقة الخلفية للعملية الخاصة، حيث يتدرب الجنود على استخدام الطائرات المسيرة.
وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية، يتدرب العناصر على مهاجمة العدو بمساعدة الطائرات المسيرة، بإلقاء الذخيرة المعلقة عليه.
وبحسب المدربين، يتم استخدام تقنية مختلفة لكل غرض. في بعض الأحيان، يمكن للمشغل قضاء ثوانٍ إضافية في التصويب أثناء تحليق الطائرة المسيرة فوق العدو، وفي بعض الأحيان يجب إسقاط الذخيرة أثناء الطيران. بالإضافة إلى ذلك، من المهم دائمًا فهم أن التقنية سهلة التتبع.
ويتدرب طاقم الطائرات الهجومية مع مشغلي الطائرات المسيرة
.