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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/الطائرات-المسيرة-الروسية-تلقي-الذخائر-على-مواقع-العدو-فيديو-1077204933.html
الطائرات المسيرة الروسية تلقي الذخائر على مواقع العدو... فيديو
الطائرات المسيرة الروسية تلقي الذخائر على مواقع العدو... فيديو
يتم تدريب وحدات مشاة البحرية في المحيط الهادئ حاليًا، في حقول التدريب في المنطقة الخلفية للعملية الخاصة، حيث يتدرب الجنود على استخدام الطائرات المسيرة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T09:44+0000
2023-05-19T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية، يتدرب العناصر على مهاجمة العدو بمساعدة الطائرات المسيرة، بإلقاء الذخيرة المعلقة عليه.وبحسب المدربين، يتم استخدام تقنية مختلفة لكل غرض. في بعض الأحيان، يمكن للمشغل قضاء ثوانٍ إضافية في التصويب أثناء تحليق الطائرة المسيرة فوق العدو، وفي بعض الأحيان يجب إسقاط الذخيرة أثناء الطيران. بالإضافة إلى ذلك، من المهم دائمًا فهم أن التقنية سهلة التتبع.ويتدرب طاقم الطائرات الهجومية مع مشغلي الطائرات المسيرة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الطائرات المسيرة الروسية تلقي الذخائر على مواقع العدو... فيديو

09:44 GMT 19.05.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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يتم تدريب وحدات مشاة البحرية في المحيط الهادئ حاليًا، في حقول التدريب في المنطقة الخلفية للعملية الخاصة، حيث يتدرب الجنود على استخدام الطائرات المسيرة.
وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية، يتدرب العناصر على مهاجمة العدو بمساعدة الطائرات المسيرة، بإلقاء الذخيرة المعلقة عليه.
وبحسب المدربين، يتم استخدام تقنية مختلفة لكل غرض. في بعض الأحيان، يمكن للمشغل قضاء ثوانٍ إضافية في التصويب أثناء تحليق الطائرة المسيرة فوق العدو، وفي بعض الأحيان يجب إسقاط الذخيرة أثناء الطيران. بالإضافة إلى ذلك، من المهم دائمًا فهم أن التقنية سهلة التتبع.
ويتدرب طاقم الطائرات الهجومية مع مشغلي الطائرات المسيرة.
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