القمة العربية الـ32 في جدة... لحظة بلحظة

يتبع
تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية، التي تستعد لاستضافة أعمال القمة العربية في نسختها الـ 32، التي تحضرها سوريا للمرة الأولى بعد غياب دام 12 عاما.
10:54 GMT 19.05.2023
© Sputnik
سبوتنيك من داخل المركز الإعلامي لتغطية القمة العربية
10:53 GMT 19.05.2023
10:52 GMT 19.05.2023
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في مقر انعقاد القمة العربية
10:39 GMT 19.05.2023
10:27 GMT 19.05.2023
زيلينسكي يقول إن زيارته تهدف لتحسين العلاقات الثنائية مع السعودية، وكذلك العلاقات مع العالم العربي
10:27 GMT 19.05.2023
زيلينسكي يعلن أنه سيتحدث خلال القمة، كما سيعقد اجتماعات ثنائية
10:26 GMT 19.05.2023
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يصل إلى مدينة جدة لحضور القمة العربية، في أول زيارة له إلى السعودية
10:12 GMT 19.05.2023
ومن أبرز الحضور الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصل إلى جدة الخميس للمشاركة في القمة بعد انقطاع 12 عاما
10:07 GMT 19.05.2023
وقد توافد زعماء الدول العربية إلى جدة، الخميس واليوم، للمشاركة بالقمة.
10:03 GMT 19.05.2023
من أبرز ملفات القمة العربية اليوم:
- عودة سوريا للجامعة
- تطورات السودان
- القضية الفلسطينية
- ليبيا
- اليمن
- تعزيز العمل العربي المشترك.
10:00 GMT 19.05.2023
تعد قمة جدة استمرارا لدور المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
10:00 GMT 19.05.2023
تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، بمشاركة قادة الدول ووفود الدول العربية.