https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-بـ6-قذائف-1077236313.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك بـ6 قذائف
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك بـ6 قذائف
استهدفت القوات الأوكرانية، مساء اليوم الجمعة، مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بـ 6 قذائف من عيار 152 ملم. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T21:10+0000
2023-05-19T21:10+0000
2023-05-19T21:10+0000
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دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيان لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، على قناتها بــ"تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 21.50 باتجاه التجمع السكني دزيرجينسك في مدينة غورلوفكا، تم إطلاق قذائف من عيار 152 ملم" .وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي.وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/الدفاع-الروسية-تدمير-ردارين-أمريكيين-وإسقاط-10-مسيرات-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1077215931.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك بـ6 قذائف
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استهدفت القوات الأوكرانية، مساء اليوم الجمعة، مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بـ 6 قذائف من عيار 152 ملم.
دونيتسك- سبوتنيك
. وجاء في بيان لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، على قناتها بــ"تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 21.50 باتجاه التجمع السكني دزيرجينسك في مدينة غورلوفكا، تم إطلاق قذائف من عيار 152 ملم" .
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي.
وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.