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إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-بـ8-قذائف-غراد-1077197273.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ8 قذائف غراد
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ8 قذائف غراد
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قامت في الساعة 01:10 صباح... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T00:15+0000
2023-05-19T00:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وجاء في البيان الصادر عن الممثلية في قناة تلغرام: "بعد الساعة 12:00 منتصف الليل، تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 01:10، - تجاه مدينة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة فوروشيلوفسكي): تم إطلاق ثماني صواريخ من نظام الإطلاق المتعدد BM-21 "غراد". وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230517/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك--59-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077153821.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ8 قذائف غراد

00:15 GMT 19.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قامت في الساعة 01:10 صباح اليوم الجمعة، بقصف منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك بثماني صواريخ من نظام الإطلاق المتعدد "غراد".
وجاء في البيان الصادر عن الممثلية في قناة تلغرام: "بعد الساعة 12:00 منتصف الليل، تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 01:10، - تجاه مدينة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة فوروشيلوفسكي): تم إطلاق ثماني صواريخ من نظام الإطلاق المتعدد BM-21 "غراد".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 59 مرة خلال اليوم الماضي
17 مايو, 22:56 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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