https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-بـ8-قذائف-غراد-1077197273.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ8 قذائف غراد
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ8 قذائف غراد
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قامت في الساعة 01:10 صباح... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T00:15+0000
2023-05-19T00:15+0000
2023-05-19T00:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان الصادر عن الممثلية في قناة تلغرام: "بعد الساعة 12:00 منتصف الليل، تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 01:10، - تجاه مدينة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة فوروشيلوفسكي): تم إطلاق ثماني صواريخ من نظام الإطلاق المتعدد BM-21 "غراد". وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230517/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك--59-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077153821.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ8 قذائف غراد
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قامت في الساعة 01:10 صباح اليوم الجمعة، بقصف منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك بثماني صواريخ من نظام الإطلاق المتعدد "غراد".
وجاء في البيان الصادر عن الممثلية في قناة تلغرام: "بعد الساعة 12:00 منتصف الليل، تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 01:10، - تجاه مدينة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة فوروشيلوفسكي): تم إطلاق ثماني صواريخ من نظام الإطلاق المتعدد BM-21 "غراد".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.