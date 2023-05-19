https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الروسية-تدمر-5-قطع-مدفعية-و3-مواقع-لقذائف-الهاون-الأوكرانية-على-محور-مارينسكي-في-دونيتسك--1077198259.html
القوات الروسية تدمر 5 قطع مدفعية و3 مواقع لقذائف الهاون الأوكرانية على محور مارينسكي في دونيتسك
القوات الروسية تدمر 5 قطع مدفعية و3 مواقع لقذائف الهاون الأوكرانية على محور مارينسكي في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 5 قطع مدفعية و3 مواقع إطلاق لقذائف الهاون الأوكرانية على محور مارينسكي في جمهورية... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T02:13+0000
2023-05-19T02:13+0000
2023-05-19T02:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وصرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات المسلحة الروسية "يوغ"، فاديم أستافيف، أن وحدات تشكيل البنادق الآلية في المنطقة العسكرية الجنوبية نفذت عمليات هجومية على محور عمليات مارينسكي، ودمرت خمس قطع مدفعية من عيارات مختلفة، وثلاثة مواقع إطلاق لقذائف الهاون المعادية ومعقل لفصيلة من اللواء الآلي المنفصل 110 للقوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون). وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الروسية-تُحبط-محاولة-هجوم-للقوات-الأوكرانية-على-محور-سوليدار---أرتيوموفسك-1077198179.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
القوات الروسية تدمر 5 قطع مدفعية و3 مواقع لقذائف الهاون الأوكرانية على محور مارينسكي في دونيتسك
02:13 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 02:19 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 5 قطع مدفعية و3 مواقع إطلاق لقذائف الهاون الأوكرانية على محور مارينسكي في جمهورية دونيتسك.
وصرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات المسلحة الروسية "يوغ"، فاديم أستافيف، أن وحدات تشكيل البنادق الآلية في المنطقة العسكرية الجنوبية نفذت عمليات هجومية على محور عمليات مارينسكي، ودمرت خمس قطع مدفعية من عيارات مختلفة، وثلاثة مواقع إطلاق لقذائف الهاون المعادية ومعقل لفصيلة من اللواء الآلي المنفصل 110 للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.