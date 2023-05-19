https://sputnikarabic.ae/20230519/المملكة-المتحدة-توسع-العقوبات-ضد-روسيا-1077201229.html

المملكة المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا

المملكة المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا

فرضت المملكة المتحدة قيودًا على 86 فردًا وكيانًا مرتبطين بروسيا، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T07:05+0000

2023-05-19T07:05+0000

2023-05-19T07:05+0000

العالم

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وتشمل قائمة العقوبات الجديدة الشركات المرتبطة بقطاعات الطاقة والتعدين والدفاع، وكذلك بقطاعي النقل والمال.وقال البيان إن "المملكة المتحدة تتخذ إجراءات جديدة ضد قطاع الطاقة الروسي من خلال فرض حظر على أنشطة تسع منظمات مرتبطة بشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة".تضمنت قائمة العقوبات الجديدة، على وجه الخصوص، "يوماتيكس" قسم "منروساتوم" للمواد الجديدة، (أكبر منتج في روسيا للمواد المركبة القائمة على الكربون) ومعهد "تروتيسكي" للابتكار والبحوث النووية الحرارية وتكنولوجيا الليزر.كما خضعت ثماني شركات تعمل في إنتاج المعادن في روسيا لقيود.

https://sputnikarabic.ae/20230508/وسائل-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قد-يفرض-عقوبات-على-الشركات-الصينية-التي-تساعد-روسيا-1076773546.html

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