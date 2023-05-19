https://sputnikarabic.ae/20230519/المملكة-المتحدة-توسع-العقوبات-ضد-روسيا-1077201229.html
المملكة المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا
المملكة المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا
فرضت المملكة المتحدة قيودًا على 86 فردًا وكيانًا مرتبطين بروسيا، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T07:05+0000
2023-05-19T07:05+0000
2023-05-19T07:05+0000
العالم
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وتشمل قائمة العقوبات الجديدة الشركات المرتبطة بقطاعات الطاقة والتعدين والدفاع، وكذلك بقطاعي النقل والمال.وقال البيان إن "المملكة المتحدة تتخذ إجراءات جديدة ضد قطاع الطاقة الروسي من خلال فرض حظر على أنشطة تسع منظمات مرتبطة بشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة".تضمنت قائمة العقوبات الجديدة، على وجه الخصوص، "يوماتيكس" قسم "منروساتوم" للمواد الجديدة، (أكبر منتج في روسيا للمواد المركبة القائمة على الكربون) ومعهد "تروتيسكي" للابتكار والبحوث النووية الحرارية وتكنولوجيا الليزر.كما خضعت ثماني شركات تعمل في إنتاج المعادن في روسيا لقيود.
https://sputnikarabic.ae/20230508/وسائل-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قد-يفرض-عقوبات-على-الشركات-الصينية-التي-تساعد-روسيا-1076773546.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المملكة المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا
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فرضت المملكة المتحدة قيودًا على 86 فردًا وكيانًا مرتبطين بروسيا، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة.
وتشمل قائمة العقوبات الجديدة الشركات المرتبطة بقطاعات الطاقة والتعدين والدفاع، وكذلك بقطاعي النقل والمال.
وقال البيان إن "المملكة المتحدة تتخذ إجراءات جديدة ضد قطاع الطاقة الروسي من خلال فرض حظر على أنشطة تسع منظمات مرتبطة بشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة".
تضمنت قائمة العقوبات الجديدة، على وجه الخصوص، "يوماتيكس" قسم "منروساتوم" للمواد الجديدة، (أكبر منتج في روسيا للمواد المركبة القائمة على الكربون) ومعهد "تروتيسكي" للابتكار والبحوث النووية الحرارية وتكنولوجيا الليزر.
كما خضعت ثماني شركات تعمل في إنتاج المعادن في روسيا لقيود.