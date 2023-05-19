عربي
https://sputnikarabic.ae/20230519/المملكة-المتحدة-توسع-العقوبات-ضد-روسيا-1077201229.html
المملكة المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا
المملكة المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا
فرضت المملكة المتحدة قيودًا على 86 فردًا وكيانًا مرتبطين بروسيا، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T07:05+0000
2023-05-19T07:05+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101662/46/1016624670_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_258fdc9b36db39502ba73699fb3fa4fc.jpg
وتشمل قائمة العقوبات الجديدة الشركات المرتبطة بقطاعات الطاقة والتعدين والدفاع، وكذلك بقطاعي النقل والمال.وقال البيان إن "المملكة المتحدة تتخذ إجراءات جديدة ضد قطاع الطاقة الروسي من خلال فرض حظر على أنشطة تسع منظمات مرتبطة بشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة".تضمنت قائمة العقوبات الجديدة، على وجه الخصوص، "يوماتيكس" قسم "منروساتوم" للمواد الجديدة، (أكبر منتج في روسيا للمواد المركبة القائمة على الكربون) ومعهد "تروتيسكي" للابتكار والبحوث النووية الحرارية وتكنولوجيا الليزر.كما خضعت ثماني شركات تعمل في إنتاج المعادن في روسيا لقيود.
https://sputnikarabic.ae/20230508/وسائل-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قد-يفرض-عقوبات-على-الشركات-الصينية-التي-تساعد-روسيا-1076773546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101662/46/1016624670_0:0:3433:2575_1920x0_80_0_0_f2545103c82e79ab3dd566568d3c5c65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

المملكة المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا

07:05 GMT 19.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبرTelegram
فرضت المملكة المتحدة قيودًا على 86 فردًا وكيانًا مرتبطين بروسيا، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة.
وتشمل قائمة العقوبات الجديدة الشركات المرتبطة بقطاعات الطاقة والتعدين والدفاع، وكذلك بقطاعي النقل والمال.
وقال البيان إن "المملكة المتحدة تتخذ إجراءات جديدة ضد قطاع الطاقة الروسي من خلال فرض حظر على أنشطة تسع منظمات مرتبطة بشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة".
الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الشركات الصينية "التي تساعد روسيا"
8 مايو, 04:47 GMT
تضمنت قائمة العقوبات الجديدة، على وجه الخصوص، "يوماتيكس" قسم "منروساتوم" للمواد الجديدة، (أكبر منتج في روسيا للمواد المركبة القائمة على الكربون) ومعهد "تروتيسكي" للابتكار والبحوث النووية الحرارية وتكنولوجيا الليزر.
كما خضعت ثماني شركات تعمل في إنتاج المعادن في روسيا لقيود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:49 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала