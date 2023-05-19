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https://sputnikarabic.ae/20230519/انطلاق-أعمال-القمة-العربية-الـ32-بمدينة-جدة-السعودية-1077212467.html
انطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية
انطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية
انطلقت أعمال القمة العربية الـ32، اليوم الجمعة، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من القادة العرب. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T11:42+0000
2023-05-19T12:20+0000
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انعقدت القمة بحضور القادة والزعماء العرب لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية التي ستعود بالأمن والاستقرار على المنطقة، بحسب مراسل "سبوتنيك".وتركز القمة بشكل أساسي على المسائل الاقتصادية، والتي تتناول كيفية مساعدة المناطق العربية التي تحتاج إلى دعم.وتجمع قمة جدة، القادة العرب للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بعد القمة التي عقدت في الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للوضع العربي.ومن المتوقع أن يناقش القادة العرب الأزمة السياسية اللبنانية، وعدم نجاح الأطراف المختلفة في انتخاب رئيس للجمهورية، حتى الآن، وانعكاسات ذلك على البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة.بينما توقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي أن تكون "القضية الفلسطينية في صدارة القضايا المطروحة على أجندة القمة، باعتبارها قضية العرب المركزية".ويرى مراقبون أن سوريا قد تكون من بين المستفيدين في هذه القمة إذ سيكون أمام القادة العرب لأول مرة تقرير حالة رسمي من الرئيس السوري بشار الأسد، المتوقع حضوره القمة، عن الأوضاع في سوريا خاصة ملفي إعادة إعمار البلاد التي عانت ويلات الحرب، وعودة اللاجئين والنازحين السوريين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القمة-العربية-الـ-32-في-جدة-لحظة-بلحظة-1077206265.html
https://sputnikarabic.ae/20230519/الرئيس-السوري-وأمير-قطر-يجريان-حديثا-جانبيا-قبيل-انعقاد-القمة-العربية-1077212537.html
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جامعة الدول العربية, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
جامعة الدول العربية, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

انطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية

11:42 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 19.05.2023)
© Sputnik . WAEL MAGDI فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية، في جدة بالسعودية.
 فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية، في جدة بالسعودية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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انطلقت أعمال القمة العربية الـ32، اليوم الجمعة، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من القادة العرب.
انعقدت القمة بحضور القادة والزعماء العرب لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية التي ستعود بالأمن والاستقرار على المنطقة، بحسب مراسل "سبوتنيك".
مقر انعقاد الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية (جدة) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
تغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة
12:13 GMT
وتركز القمة بشكل أساسي على المسائل الاقتصادية، والتي تتناول كيفية مساعدة المناطق العربية التي تحتاج إلى دعم.
وتجمع قمة جدة، القادة العرب للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بعد القمة التي عقدت في الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للوضع العربي.
ومن المتوقع أن يناقش القادة العرب الأزمة السياسية اللبنانية، وعدم نجاح الأطراف المختلفة في انتخاب رئيس للجمهورية، حتى الآن، وانعكاسات ذلك على البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
الرئيس السوري بشار الأسد، سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
الرئيس السوري وأمير قطر يجريان "حديثا جانبيا" قبيل انعقاد القمة العربية
11:42 GMT
بينما توقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي أن تكون "القضية الفلسطينية في صدارة القضايا المطروحة على أجندة القمة، باعتبارها قضية العرب المركزية".
ويرى مراقبون أن سوريا قد تكون من بين المستفيدين في هذه القمة إذ سيكون أمام القادة العرب لأول مرة تقرير حالة رسمي من الرئيس السوري بشار الأسد، المتوقع حضوره القمة، عن الأوضاع في سوريا خاصة ملفي إعادة إعمار البلاد التي عانت ويلات الحرب، وعودة اللاجئين والنازحين السوريين.
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