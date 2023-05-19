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https://sputnikarabic.ae/20230519/بوتين-الاستفزازات-يتم-تنظيمها-داخل-المجتمعات-الوطنية-في-روسيا-1077217008.html
بوتين: الاستفزازات يتم تنظيمها داخل المجتمعات الوطنية في روسيا
بوتين: الاستفزازات يتم تنظيمها داخل المجتمعات الوطنية في روسيا
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع لمجلس العلاقات بين الأعراق، أن الاستفزازات يتم تنظيمها داخل المجتمعات الوطنية في روسيا، وأنهم يعلنون الحاجة إلى... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T12:40+0000
2023-05-19T12:40+0000
روسيا
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وقال عبر الفيديو، اليوم: "هؤلاء الخصوم، الذين أشرت إليهم، وأنتم تعرفون ذلك عن كثب، يرتبون استفزازات داخل المجتمعات الوطنية. ويزعمون أنهم نيابة عن الشعوب الروسية، ينشئون جمعيات اجتماعية وسياسية مختلفة يمثلونها هم أنفسهم وكذلك محرضين من أمثالهم. ويعلنون بوقاحة عن الحاجة إلى "ما يسمى بإنهاء استعمار روسيا".وشدد رئيس الدولة على أن الدعوات لتقسيم روسيا إلى عشرات الكيانات الحكومية الصغيرة مرتبطة بمصالح أنانية.وشدد بوتين: "يقولون إن روسيا بحاجة إلى التقسيم إلى عشرات من الدول الصغيرة. ومن الواضح لماذا. من أجل الخضوع لإرادتهم، واستغلالها، واستخدامها في مصلحتهم الأنانية. ليس لديهم أهداف أخرى".وصل بوتين إلى بياتيغورسك للمشاركة في اجتماع مجلس العلاقات بين الأعراق.
https://sputnikarabic.ae/20230519/بوتين-علاقة-روسيا-بالعالم-الإسلامي-قوية-وتلتزم-بنظام-عالمي-متعدد-الأقطاب-1077211768.html
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بوتين: الاستفزازات يتم تنظيمها داخل المجتمعات الوطنية في روسيا

12:40 GMT 19.05.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع لمجلس العلاقات بين الأعراق، أن الاستفزازات يتم تنظيمها داخل المجتمعات الوطنية في روسيا، وأنهم يعلنون الحاجة إلى إنهاء استعمار البلاد ويعرضون تقسيم البلاد إلى عشرات الكيانات الصغيرة من أجل إخضاعهم بعد ذلك لإرادتهم.
وقال عبر الفيديو، اليوم: "هؤلاء الخصوم، الذين أشرت إليهم، وأنتم تعرفون ذلك عن كثب، يرتبون استفزازات داخل المجتمعات الوطنية. ويزعمون أنهم نيابة عن الشعوب الروسية، ينشئون جمعيات اجتماعية وسياسية مختلفة يمثلونها هم أنفسهم وكذلك محرضين من أمثالهم. ويعلنون بوقاحة عن الحاجة إلى "ما يسمى بإنهاء استعمار روسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
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وشدد رئيس الدولة على أن الدعوات لتقسيم روسيا إلى عشرات الكيانات الحكومية الصغيرة مرتبطة بمصالح أنانية.
وشدد بوتين: "يقولون إن روسيا بحاجة إلى التقسيم إلى عشرات من الدول الصغيرة. ومن الواضح لماذا. من أجل الخضوع لإرادتهم، واستغلالها، واستخدامها في مصلحتهم الأنانية. ليس لديهم أهداف أخرى".
وصل بوتين إلى بياتيغورسك للمشاركة في اجتماع مجلس العلاقات بين الأعراق.
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