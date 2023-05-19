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بوتين في رسالته إلى قمة جدة: روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الدول العربية
بوتين في رسالته إلى قمة جدة: روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الدول العربية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن توسيع التعاون بين روسيا والدول العربية يتماشى مع بناء نظام أكثر إنصافا للعلاقات الدولية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T14:40+0000
2023-05-19T14:59+0000
روسيا
العالم العربي
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قال الرئيس فلاديمير بوتين في برقية للمشاركين في قمة جامعة الدول العربية المنعقدة اليوم الجمعة في جدة: "روسيا تعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات الودية مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقا".وقال بوتين: "نعتزم مواصلة دعم الجهود الجماعية لحل المشاكل الإقليمية سلميا، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا، مع الاحترام الذي لا غنى عنه لسيادة الدولة ومعايير القانون الدولي القائمة".وأضاف: "تقديم ومواصلة كل المساعدة الممكنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس النهج المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية".وأضاف بوتين: "نعتقد أن توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي مصالحنا المشتركة بشكل كامل، ويتماشى مع بناء نظام أكثر عدلاً وديمقراطية للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ التعددية القطبية والمساواة الحقيقية واحترام بعضنا البعض للمصالح".
https://sputnikarabic.ae/20230519/بوتين-علاقة-روسيا-بالعالم-الإسلامي-قوية-وتلتزم-بنظام-عالمي-متعدد-الأقطاب-1077211768.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين في رسالته إلى قمة جدة: روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الدول العربية

14:40 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 14:59 GMT 19.05.2023)
© Sputnik . Михаил Метцель / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Михаил Метцель
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن توسيع التعاون بين روسيا والدول العربية يتماشى مع بناء نظام أكثر إنصافا للعلاقات الدولية.
قال الرئيس فلاديمير بوتين في برقية للمشاركين في قمة جامعة الدول العربية المنعقدة اليوم الجمعة في جدة: "روسيا تعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات الودية مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقا".

وأضاف: "في إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، من أجل التصدي الفعال للتهديدات والتحديات التي تواجهها الإنسانية الحديثة".

وقال بوتين: "نعتزم مواصلة دعم الجهود الجماعية لحل المشاكل الإقليمية سلميا، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا، مع الاحترام الذي لا غنى عنه لسيادة الدولة ومعايير القانون الدولي القائمة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
بوتين: علاقة روسيا بالعالم الإسلامي قوية وتلتزم بنظام عالمي متعدد الأقطاب
11:44 GMT
وأضاف: "تقديم ومواصلة كل المساعدة الممكنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس النهج المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية".
وأضاف بوتين: "نعتقد أن توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي مصالحنا المشتركة بشكل كامل، ويتماشى مع بناء نظام أكثر عدلاً وديمقراطية للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ التعددية القطبية والمساواة الحقيقية واحترام بعضنا البعض للمصالح".

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