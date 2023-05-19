تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:59 GMT 19.05.2023
05:59 GMT 19.05.2023
05:58 GMT 19.05.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 5 قطع مدفعية و3 مواقع إطلاق لقذائف الهاون الأوكرانية على محور مارينسكي في جمهورية دونيتسك.
05:57 GMT 19.05.2023
05:57 GMT 19.05.2023
05:57 GMT 19.05.2023
05:57 GMT 19.05.2023
05:57 GMT 19.05.2023
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقييد تجارة الماس الروسية.
05:56 GMT 19.05.2023
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قامت في الساعة 01:10 صباح اليوم الجمعة، بقصف منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك بثماني صواريخ من نظام الإطلاق المتعدد "غراد".
05:54 GMT 19.05.2023
أعلن أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أنه تم اتخاذ إجراءات في منطقة زابوروجيه لتقليل فرص الجيش الأوكراني في الاستجابة الناجحة والمضادة.