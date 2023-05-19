عربي
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077199986.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T05:49+0000
2023-05-19T05:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087724_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_27336c9acb85c17e306c12be1024ea75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087724_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ce77991b746fd041073ec7bda8a786a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:49 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 05:59 GMT 19.05.2023)
تابعنا عبرTelegram
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:59 GMT 19.05.2023
طائرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة روسية تحيد ضابطا أوكرانيا بضربة دقيقة بالقرب من أفدييفكا... فيديو
02:55 GMT
05:59 GMT 19.05.2023
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة اعتراض الدفاع الجوي الروسي صاروخ "هيمارس" أمريكيا في اتجاه زابوروجيه… فيديو
03:09 GMT
05:58 GMT 19.05.2023
القوات الروسية تدمر 5 وحدات مدفعية و3 مواقع "هاون" أوكرانية على محور مارينسكي في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 5 قطع مدفعية و3 مواقع إطلاق لقذائف الهاون الأوكرانية على محور مارينسكي في جمهورية دونيتسك.
05:57 GMT 19.05.2023
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أحد سكان أرتيوموفسك يروي لـ"سبوتنيك" كيف فجر الجيش الأوكراني المباني الشاهقة في المدينة
04:21 GMT
05:57 GMT 19.05.2023
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعرض لقطات لإطلاق قذيفة "تورنادو-إس" على أهداف أوكرانية... فيديو
04:43 GMT
05:57 GMT 19.05.2023
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور سوليدار أرتيوموفسك
02:11 GMT
05:57 GMT 19.05.2023
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: إهدار 32 صاروخ "باتريوت" في محاولة إسقاط "كينجال"
05:55 GMT
05:57 GMT 19.05.2023
الاتحاد الأوروبي يخطط لتقييد تجارة الألماس الروسية
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقييد تجارة الماس الروسية.
05:56 GMT 19.05.2023
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ8 قذائف غراد
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قامت في الساعة 01:10 صباح اليوم الجمعة، بقصف منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك بثماني صواريخ من نظام الإطلاق المتعدد "غراد".
05:54 GMT 19.05.2023
روغوف: تقليص فرص القوات الأوكرانية في شن هجوم مضاد في زابوروجيه
أعلن أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أنه تم اتخاذ إجراءات في منطقة زابوروجيه لتقليل فرص الجيش الأوكراني في الاستجابة الناجحة والمضادة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала