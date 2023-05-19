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https://sputnikarabic.ae/20230519/ثوران-بركان--نشط-في-المكسيك--فيديو-1077220299.html
ثوران بركان نشط في المكسيك ... فيديو
ثوران بركان نشط في المكسيك ... فيديو
رصدت كاميرا فيديو مشاهد مذهلة لثوران بركان "بوبوكاتيبيتل" الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T13:20+0000
2023-05-19T13:20+0000
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وسجلت لقطات الكاميرا العديد من الانفجارات "المتوسطة".وبحسب المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث، سقط الرماد في مدينتي بويبلا وأتليكسكو المجاورتين.
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نادي الفيديو

ثوران بركان نشط في المكسيك ... فيديو

13:20 GMT 19.05.2023
© AP Photo / Slamet Riyadi ثوران بركان ميرابي في سليمان، إندونيسيا، 11 مارس 2023.
 ثوران بركان ميرابي في سليمان، إندونيسيا، 11 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Slamet Riyadi
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رصدت كاميرا فيديو مشاهد مذهلة لثوران بركان "بوبوكاتيبيتل" الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك.
وسجلت لقطات الكاميرا العديد من الانفجارات "المتوسطة".
وبحسب المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث، سقط الرماد في مدينتي بويبلا وأتليكسكو المجاورتين.
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