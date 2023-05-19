https://sputnikarabic.ae/20230519/ثوران-بركان--نشط-في-المكسيك--فيديو-1077220299.html
ثوران بركان نشط في المكسيك ... فيديو
ثوران بركان نشط في المكسيك ... فيديو
رصدت كاميرا فيديو مشاهد مذهلة لثوران بركان "بوبوكاتيبيتل" الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T13:20+0000
2023-05-19T13:20+0000
2023-05-19T13:20+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وسجلت لقطات الكاميرا العديد من الانفجارات "المتوسطة".وبحسب المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث، سقط الرماد في مدينتي بويبلا وأتليكسكو المجاورتين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ثوران بركان نشط في المكسيك ... فيديو
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رصدت كاميرا فيديو مشاهد مذهلة لثوران بركان "بوبوكاتيبيتل" الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك.
وسجلت لقطات الكاميرا العديد من الانفجارات "المتوسطة".
وبحسب المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث، سقط الرماد في مدينتي بويبلا وأتليكسكو المجاورتين.