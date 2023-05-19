https://sputnikarabic.ae/20230519/خبير-بريطانيا-نقطة-الشر-في-العلاقات-الدولية-والسياسية-بالعالم-1077224320.html
خبير: بريطانيا نقطة الشر في العلاقات الدولية والسياسية بالعالم
خبير: بريطانيا نقطة الشر في العلاقات الدولية والسياسية بالعالم
نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T15:14+0000
2023-05-19T15:14+0000
2023-05-19T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: بريطانيا نقطة الشر في العلاقات الدولية والسياسية بالعالم
خبير: بريطانيا نقطة الشر في العلاقات الدولية والسياسية بالعالم
بريطانيا تعتزم بناء تحالف دولي لدعم كييف بمقاتلات إف 16. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:بايدن يمدد حالة الطوارئ بالعراق ويربطها بالأمن القومي لبلاده. عن هذا الملف قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:الجيش العراقي يجري مناورات عسكرية هي الأولى منذ ثلاثة عقود. وعن هذا الموضوع أضاف الشريفي قائلا:الصين تتوعد بحسم أي محاولة انفصال لتايوان. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: بريطانيا نقطة الشر في العلاقات الدولية والسياسية بالعالم
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نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
بريطانيا تعتزم بناء تحالف دولي لدعم كييف بمقاتلات إف 16. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:
"إن بريطانيا تعتبر نقطة الشر بالعلاقات الدولية والسياسية وهي تقيم سياستها على فكرة العدوان وفكرة اغتصاب حقوق الأخرين وهذا مافعلته في الدول العربية وفي أفريقيا وهذا ما تفعله الأن في أوكرانيا وهدفها أن تتشكل نزعة عند الجوار الأوكراني بقيادة بولندا ورغبتها بتشكيل هذا التحالف الدولي لتوهم زيلنسكي أنه غير متروك".
بايدن يمدد حالة الطوارئ بالعراق ويربطها بالأمن القومي لبلاده. عن هذا الملف قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هناك ثلاث مفاصل دفعتها لتبني خيار تمديد حالة الطوارئ بالعراق، الأولى أن العراق من وجهة النظر الأمريكية لا يزال يتعرض إلى تهديد الارهاب وهذا يستلزم تواجد وتدخل في الدعم والإسناد عبر التواجد العسكري الأمريكي المباشر".
الجيش العراقي يجري مناورات عسكرية هي الأولى منذ ثلاثة عقود. وعن هذا الموضوع أضاف الشريفي قائلا:
"من الواضح جدا أن واشنطن ماضية بإتجاه جعل العراق عقدة استراتيجية مهمة للطاقة وهو ما يستلزم أن تكون هناك قدرة عسكرية ضامنة لأمن واستقرار هذه الرقعة الجغرافية، وتفعيل الجيش العراقي والإشراف المباشر على تسليحه وتدريبه".
الصين تتوعد بحسم أي محاولة انفصال لتايوان. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير:
"الصين لن تظل كاظمة الغيض وهي تتحرك بكل الاتجاهات فهي تكسب يوميا مزيدا من الأصدقاء الذين كانوا مع الولايات المتحدة، وغالبية الدول التي كانت تعترف بتايوان سحبت اعترافها والآن تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين، كما أن الجيش الصيني يكتسب كل يوم قوة وزخما من خلال مختلف الأسلحة وبالتالي فالصين تعمل بشكل قوي لهذا الهدف".
التفاصيل في الملف الصوتي...