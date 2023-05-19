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رئيسي يحذر من هدف "استراتيجي" لأعداء إيران
رئيسي يحذر من هدف "استراتيجي" لأعداء إيران
حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مواطني بلاده على عدم "اتباع نفس استراتيجية الأعداء الذين يريدون زعزعة أمن واستقرار إيران". 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T07:11+0000
2023-05-19T07:12+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اجتماع لرئيسي مع زعماء بعض القبائل في إيران، أمس الخميس.وقال الرئيس الإيراني أن "أعمال الشغب غير مقبولة من قبل كل المواطنين".وانطلقت في إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت: "إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها".ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".وتصف طهران الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" بتحريض من الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230507/رئيسي-يوعز-بتشكيل-لجنة-خاصة-لمناقشة-الاحتجاجات-الأخيرة-في-إيران-1076767809.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

رئيسي يحذر من هدف "استراتيجي" لأعداء إيران

07:11 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 07:12 GMT 19.05.2023)
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مواطني بلاده على عدم "اتباع نفس استراتيجية الأعداء الذين يريدون زعزعة أمن واستقرار إيران".
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اجتماع لرئيسي مع زعماء بعض القبائل في إيران، أمس الخميس.
وقال الرئيس الإيراني أن "أعمال الشغب غير مقبولة من قبل كل المواطنين".
وحذر رئيسي من المساس بالوحدة الوطنية في البلاد، موضحا أن ذلك "يتماشى مع استراتيجية العدو".
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
رئيسي يوعز بتشكيل "لجنة خاصة" لمناقشة الاحتجاجات الأخيرة في إيران
7 مايو, 17:43 GMT
وانطلقت في إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت: "إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها".
ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".
وتصف طهران الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" بتحريض من الخارج.
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