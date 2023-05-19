https://sputnikarabic.ae/20230519/رئيسي-يحذر-من-هدف-استراتيجي-لإعداء-إيران-1077201332.html
رئيسي يحذر من هدف "استراتيجي" لأعداء إيران
رئيسي يحذر من هدف "استراتيجي" لأعداء إيران
حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مواطني بلاده على عدم "اتباع نفس استراتيجية الأعداء الذين يريدون زعزعة أمن واستقرار إيران". 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T07:11+0000
2023-05-19T07:11+0000
2023-05-19T07:12+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073470620_0:0:2190:1233_1920x0_80_0_0_ee02632d4432236a1b924538285c0bce.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اجتماع لرئيسي مع زعماء بعض القبائل في إيران، أمس الخميس.وقال الرئيس الإيراني أن "أعمال الشغب غير مقبولة من قبل كل المواطنين".وانطلقت في إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت: "إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها".ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".وتصف طهران الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" بتحريض من الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230507/رئيسي-يوعز-بتشكيل-لجنة-خاصة-لمناقشة-الاحتجاجات-الأخيرة-في-إيران-1076767809.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073470620_243:0:2190:1460_1920x0_80_0_0_6c73dac49f9a4794e7ec9088f96bbed5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
رئيسي يحذر من هدف "استراتيجي" لأعداء إيران
07:11 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 07:12 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مواطني بلاده على عدم "اتباع نفس استراتيجية الأعداء الذين يريدون زعزعة أمن واستقرار إيران".
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اجتماع لرئيسي مع زعماء بعض القبائل في إيران، أمس الخميس.
وقال الرئيس الإيراني أن "أعمال الشغب غير مقبولة من قبل كل المواطنين".
وحذر رئيسي من المساس بالوحدة الوطنية في البلاد، موضحا أن ذلك "يتماشى مع استراتيجية العدو".
وانطلقت في إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت: "إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها".
ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق
"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".
وتصف طهران الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" بتحريض من الخارج.