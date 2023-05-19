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https://sputnikarabic.ae/20230519/سفن-أسطول-البلطيق-1077200673.html
سفن أسطول البلطيق
سفن أسطول البلطيق
احتفل أسطول بحر البلطيق يوم أمس الخميس، 18 مايو/ أيار بعيد تأسيسه الـ320، فما هي السفن التي تشكل الأسطول وما هي السفينة الرائدة فيه؟ شاهدوا الرسم البياني الذي... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, رصد عسكري, الجيش الروسي
انفوجرافيك, رصد عسكري, الجيش الروسي

سفن أسطول البلطيق

06:25 GMT 19.05.2023
© Sputnikسفن أسطول البلطيق
سفن أسطول البلطيق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik
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احتفل أسطول بحر البلطيق يوم أمس الخميس، 18 مايو/ أيار بعيد تأسيسه الـ320، فما هي السفن التي تشكل الأسطول وما هي السفينة الرائدة فيه؟ شاهدوا الرسم البياني الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي
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سفن أسطول البحر الأسود
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13 مايو, 06:00 GMT
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