https://sputnikarabic.ae/20230519/سفن-أسطول-البلطيق-1077200673.html
سفن أسطول البلطيق
سفن أسطول البلطيق
احتفل أسطول بحر البلطيق يوم أمس الخميس، 18 مايو/ أيار بعيد تأسيسه الـ320، فما هي السفن التي تشكل الأسطول وما هي السفينة الرائدة فيه؟ شاهدوا الرسم البياني الذي... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T06:25+0000
2023-05-19T06:25+0000
2023-05-19T06:25+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, رصد عسكري, الجيش الروسي
انفوجرافيك, رصد عسكري, الجيش الروسي
سفن أسطول البلطيق
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احتفل أسطول بحر البلطيق يوم أمس الخميس، 18 مايو/ أيار بعيد تأسيسه الـ320، فما هي السفن التي تشكل الأسطول وما هي السفينة الرائدة فيه؟ شاهدوا الرسم البياني الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".