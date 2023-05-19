https://sputnikarabic.ae/20230519/سفير-اليمن-في-روسيا-العلاقات-التاريخية-بين-روسيا-والدول-الإسلامية-لها-جذورها-1077211239.html
سفير اليمن في موسكو: العلاقات التاريخية بين روسيا والدول الإسلامية لها جذورها
سفير اليمن في موسكو: العلاقات التاريخية بين روسيا والدول الإسلامية لها جذورها
تحدث السفير اليمني في روسيا، أحمد الوحيشي، في لقاء مع "سبوتنيك" عن المشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي". 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T11:25+0000
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وتناول السفير اليمني في حديثه موضوع "روسيا - العالم الإسلامي"، قائلا إنه تلقى دعوة "لحضور هذا الاجتماع، كسفير معتمد لليمن في روسيا إلى جانب أصحاب السعادة السفراء العرب والدول الإسلامية، وهذه المجموعة، تبحث في الرؤية الاستراتيجية للعلاقات وهذه الاجتماعات تتم سنويا، ولكن هذه المرة انعقدت على الهامش حدث هام جدا، وهو منتدى قازان، الرابع والعشرين، ونرى كيف توسع هذا المنتدى لهذا العام، حيث أصبح فعالية فيدرالية، وأصبحت المشاركة أوسع والفعاليات أكبر".وأضاف السفير اليمني، قائلا: "نتائج هذا الاجتماع كانت بنفس مستوى الاجتماع، ونفس الشيء لاجتماع اليوم للمجموعة، للعلاقة بين روسيا والعالم الإسلامي، حيث ناقش الجميع هذه القضية بإسهاب، وأضاف لذلك أصحاب الفضيلة والعلماء من الدول الإسلامية، كما وحضر بطريراك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".وتابع الوحيشي، قائلا: "الجميع أكدوا على القيم المشتركة التي تدعو لها الأديان، الإسلامي والمسيحي، واعتبره من النتائج المهمة للاجتماع، حيث أكدوا على الحوار بين الأديان، لخلق فهم مشترك، وهو ما يخدم السلم والرخاء الدولي".وحول دور هذه المنتديات في تعزيز العلاقات بين روسيا والدول العربية، قال الوحيشي:وحول صورة جلوس الوفدين الإيراني والسعودي بجانب بعضهما بعضا في المنتدى، قال السفير: "نحن في الحكومة اليمينة وعلى إثر الاتفاق الذي وقعه البلدين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، في بكين، رحبنا بهذا الاتفاق، ونعتقد أنه أفضل حل لحل القضايا المختلفة هو استخدام القنوات الدبلوماسية ونبارك كل الجهود في الاتجاه، ونأمل أن يكون هناك انعكاسات طيبة في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20230519/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1077167372.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة قازان, قمة قازان 2023, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, حصري, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة قازان, قمة قازان 2023, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, حصري, العالم العربي
سفير اليمن في موسكو: العلاقات التاريخية بين روسيا والدول الإسلامية لها جذورها
11:25 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
حصري
تحدث السفير اليمني في روسيا، أحمد الوحيشي، في لقاء مع "سبوتنيك" عن المشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي".
وتناول السفير اليمني في حديثه موضوع "روسيا - العالم الإسلامي"، قائلا إنه تلقى دعوة "لحضور هذا الاجتماع، كسفير معتمد لليمن في روسيا إلى جانب أصحاب السعادة السفراء العرب والدول الإسلامية، وهذه المجموعة، تبحث في الرؤية الاستراتيجية للعلاقات
وهذه الاجتماعات تتم سنويا، ولكن هذه المرة انعقدت على الهامش حدث هام جدا، وهو منتدى قازان، الرابع والعشرين، ونرى كيف توسع هذا المنتدى لهذا العام، حيث أصبح فعالية فيدرالية، وأصبحت المشاركة أوسع والفعاليات أكبر".
وأضاف السفير اليمني، قائلا: "نتائج هذا الاجتماع كانت بنفس مستوى الاجتماع، ونفس الشيء لاجتماع اليوم للمجموعة
، للعلاقة بين روسيا والعالم الإسلامي، حيث ناقش الجميع هذه القضية بإسهاب، وأضاف لذلك أصحاب الفضيلة والعلماء من الدول الإسلامية، كما وحضر بطريراك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".
وتابع الوحيشي، قائلا: "الجميع أكدوا على القيم المشتركة التي تدعو لها الأديان، الإسلامي والمسيحي، واعتبره من النتائج المهمة للاجتماع، حيث أكدوا على الحوار بين الأديان، لخلق فهم مشترك، وهو ما يخدم السلم والرخاء الدولي".
وحول دور هذه المنتديات في تعزيز العلاقات
بين روسيا والدول العربية، قال الوحيشي:
"بالتأكيد فروسيا يوجد بها أعداد كبيرة من المسلمين إلى جانب المسيحيين ومعتنقي ديانات أخرى، وعاشوا بشكل مشترك لمئات السنين معا ولديهم تجربة في علاقاتهم مع الدول الإسلامية، فمثلا نحن في اليمن نحتفل في هذا العام بمعاهدة بين روسيا واليمن، التي وقعت في عام 1928، وتأتي ذكراها الـ95 هذا العام وبالتالي، هذه العلاقات التاريخية بين روسيا والدول الإسلامية لها جذورها ويمكن أن تتعزز أكثر لما يخدم السلم والأمن العالميين".
وحول صورة جلوس الوفدين الإيراني والسعودي بجانب بعضهما بعضا في المنتدى، قال السفير: "نحن في الحكومة اليمينة وعلى إثر الاتفاق الذي وقعه البلدين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، في بكين، رحبنا بهذا الاتفاق، ونعتقد أنه أفضل حل لحل القضايا المختلفة هو استخدام القنوات الدبلوماسية ونبارك كل الجهود في الاتجاه، ونأمل أن يكون هناك انعكاسات طيبة في المستقبل".