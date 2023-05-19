https://sputnikarabic.ae/20230519/سفير-اليمن-في-روسيا-العلاقات-التاريخية-بين-روسيا-والدول-الإسلامية-لها-جذورها-1077211239.html

سفير اليمن في موسكو: العلاقات التاريخية بين روسيا والدول الإسلامية لها جذورها

سفير اليمن في موسكو: العلاقات التاريخية بين روسيا والدول الإسلامية لها جذورها

تحدث السفير اليمني في روسيا، أحمد الوحيشي، في لقاء مع "سبوتنيك" عن المشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي". 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T11:25+0000

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وتناول السفير اليمني في حديثه موضوع "روسيا - العالم الإسلامي"، قائلا إنه تلقى دعوة "لحضور هذا الاجتماع، كسفير معتمد لليمن في روسيا إلى جانب أصحاب السعادة السفراء العرب والدول الإسلامية، وهذه المجموعة، تبحث في الرؤية الاستراتيجية للعلاقات وهذه الاجتماعات تتم سنويا، ولكن هذه المرة انعقدت على الهامش حدث هام جدا، وهو منتدى قازان، الرابع والعشرين، ونرى كيف توسع هذا المنتدى لهذا العام، حيث أصبح فعالية فيدرالية، وأصبحت المشاركة أوسع والفعاليات أكبر".وأضاف السفير اليمني، قائلا: "نتائج هذا الاجتماع كانت بنفس مستوى الاجتماع، ونفس الشيء لاجتماع اليوم للمجموعة، للعلاقة بين روسيا والعالم الإسلامي، حيث ناقش الجميع هذه القضية بإسهاب، وأضاف لذلك أصحاب الفضيلة والعلماء من الدول الإسلامية، كما وحضر بطريراك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".وتابع الوحيشي، قائلا: "الجميع أكدوا على القيم المشتركة التي تدعو لها الأديان، الإسلامي والمسيحي، واعتبره من النتائج المهمة للاجتماع، حيث أكدوا على الحوار بين الأديان، لخلق فهم مشترك، وهو ما يخدم السلم والرخاء الدولي".وحول دور هذه المنتديات في تعزيز العلاقات بين روسيا والدول العربية، قال الوحيشي:وحول صورة جلوس الوفدين الإيراني والسعودي بجانب بعضهما بعضا في المنتدى، قال السفير: "نحن في الحكومة اليمينة وعلى إثر الاتفاق الذي وقعه البلدين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، في بكين، رحبنا بهذا الاتفاق، ونعتقد أنه أفضل حل لحل القضايا المختلفة هو استخدام القنوات الدبلوماسية ونبارك كل الجهود في الاتجاه، ونأمل أن يكون هناك انعكاسات طيبة في المستقبل".

https://sputnikarabic.ae/20230519/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1077167372.html

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