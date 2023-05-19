https://sputnikarabic.ae/20230519/شركة-مصرية-ناشئة-تسعى-لدخول-السوق-الروسية-من-خلال-منتدى-قازان-1077201682.html
شركة مصرية ناشئة تسعى لدخول السوق الروسية من خلال منتدى قازان
شركة مصرية ناشئة تسعى لدخول السوق الروسية من خلال منتدى قازان
تحدث طارق نور الدين من مصر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوتي أوكورسيس" في لقاء مع "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى "قازان روسيا والعالم الاسلامي"،... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T07:34+0000
2023-05-19T07:34+0000
2023-05-19T07:49+0000
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وقال: "لدينا منصة إلكترونية لتعليم اللغات واللغة الإنجليزية للطلاب والخريجين، وقمنا بتدريس أكثر من 35 ألف دارس، ولدينا طلاب من أكثر من 30 دولة يدرسون "أون لاين" ونعمل في مصر والدول العربية ومنطقة الخليج".وحول المشاركة في منتدى قازان والهدف منه، قال نور الدين: "تم اختيارنا للمشاركة في فعاليات المنتدى ويوجد في روسيا سوق كبير ويوجد فيه قابلية لتعلم اللغة الإنجليزية أون لاين بالإضافة للغات الأخرى، وهو سوق واعد، ويوجد فرص كبيرة فيه، ومن خلال مشاركتنا نرغب في التوسع داخل هذا السوق، وإيجاد مستثمرين روس لمساعدتنا، لننجح في هذا التوسع".وحول الاستعانة بمختصين روس في قطاع البرمجيات والتكنولوجيا الرقمية، قال نور الدين: "في الوقت الحالي لم نستعن كوننا لم ننطلق في روسيا ولكننا نعرف مدى التطور الكبير في هذا القطاع في روسيا ونعرف أنه يوجد مراكز تكنولوجيا على مستوى عال بالإضافة للمبرمجين الذين يتمتعون بمستوى عال، ونرغب بالاستعانة بهم".وفي سؤال حول إمكانية تهديد الذكاء الاصطناعي لتوجههم العملي، قال نور الدين: "إن الذكاء الاصطناعي يسهل عملنا، وهو يهدد أصحاب المهن التقليدية، إذ أنه لو استطاع القيام بهذا العمل فإنه سيشكل تهديد لهذه المهن، ولكن المهن الإبداعية والهندسية والتعليمية التقنية، فإن الذكاء الاصطناعي يساعد فيها".
https://sputnikarabic.ae/20230519/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1077167372.html
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العالم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, قازان, قمة قازان, قمة قازان 2023
العالم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, قازان, قمة قازان, قمة قازان 2023
شركة مصرية ناشئة تسعى لدخول السوق الروسية من خلال منتدى قازان
07:34 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 07:49 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
حصري
تحدث طارق نور الدين من مصر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوتي أوكورسيس" في لقاء مع "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى "قازان روسيا والعالم الاسلامي"، عن مشاركته في المنتدى، مقدمًا تعريفًا بشركته التي تعمل على تدريس اللغات عن بعد "آون لاين".
وقال: "لدينا منصة إلكترونية لتعليم اللغات واللغة الإنجليزية للطلاب والخريجين، وقمنا بتدريس أكثر من 35 ألف دارس، ولدينا طلاب من أكثر من 30 دولة يدرسون "أون لاين" ونعمل في مصر والدول العربية ومنطقة الخليج".
وحول المشاركة في منتدى قازان والهدف منه، قال نور الدين: "تم اختيارنا للمشاركة في فعاليات المنتدى ويوجد في روسيا سوق كبير ويوجد فيه قابلية لتعلم اللغة الإنجليزية أون لاين بالإضافة للغات الأخرى، وهو سوق واعد، ويوجد فرص كبيرة فيه، ومن خلال مشاركتنا نرغب في التوسع داخل هذا السوق، وإيجاد مستثمرين روس لمساعدتنا، لننجح في هذا التوسع".
وحول الاستعانة بمختصين روس في قطاع البرمجيات والتكنولوجيا الرقمية، قال نور الدين: "في الوقت الحالي لم نستعن كوننا لم ننطلق في روسيا ولكننا نعرف مدى التطور الكبير في هذا القطاع في روسيا ونعرف أنه يوجد مراكز تكنولوجيا على مستوى عال بالإضافة للمبرمجين الذين يتمتعون بمستوى عال، ونرغب بالاستعانة بهم".
وفي سؤال حول إمكانية تهديد الذكاء الاصطناعي لتوجههم العملي، قال نور الدين: "إن الذكاء الاصطناعي يسهل عملنا، وهو يهدد أصحاب المهن التقليدية، إذ أنه لو استطاع القيام بهذا العمل فإنه سيشكل تهديد لهذه المهن، ولكن المهن الإبداعية والهندسية والتعليمية التقنية، فإن الذكاء الاصطناعي يساعد فيها".