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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/صحيفة-150-مليون-دولار-تحولت-على-الفور-إلى-رماد-بضربة-واحدة-من-روسيا-1077203834.html
صحيفة: 150 مليون دولار تحولت على الفور إلى رماد بضربة واحدة من روسيا
صحيفة: 150 مليون دولار تحولت على الفور إلى رماد بضربة واحدة من روسيا
دمرت القوات الروسية نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" في كييف، ما أدى إلى "تحويل 150 مليون دولار إلى رماد في لحظة". 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T09:01+0000
2023-05-19T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا للخبراء الصينيين في صحيفة "سوهو"، لا يريد نظام كييف وحلف شمال الأطلسي الاعتراف بأن القوات الروسية تمكنت بنجاح من تدمير أفضل نظام دفاع جوي أمريكي - نظام "باتريوت" للدفاع الجوي. إذ أصاب صاروخ "كينجال" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت الهدف بدقة عالية في مدينة كييف.تؤكد الصحيفة أن حادثة تدمير "باتريوت" لها أهمية كبيرة للبنتاغون. إنها توضح أن موثوقية أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الصنع ليست جيدة كما يروج لها. علاوة على ذلك، يؤكد هذا الموقف زيف تقارير كييف التي تفيد بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية قادرة على اعتراض الصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.ونقل موقع "بوليت روس" عن الصحيفة أنه من البداية كان واضحا أن صواريخ "كينجال" التي زعمت كييف أنها أسقطتها ونشرت لها لقطات، هي نفايات أو قطعة معدن من صواريخ طعم لتشتيت انتباه الدفاع الجوي. وكشفت روسيا كذب الدعاية الموالية لأمريكا بتدميرها هذه المنظومة (باتريوت)، ووضعت حدا لهذه المسألة".
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-إهدار-32-صاروخ-باتريوت-في-محاولة-إسقاط-كينجال-1077199860.html
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
رصد عسكري

صحيفة: 150 مليون دولار تحولت على الفور إلى رماد بضربة واحدة من روسيا

09:01 GMT 19.05.2023
© وزارة الدفاع الروسية /  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "كينجال"
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© وزارة الدفاع الروسية /
/
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دمرت القوات الروسية نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" في كييف، ما أدى إلى "تحويل 150 مليون دولار إلى رماد في لحظة".
وفقًا للخبراء الصينيين في صحيفة "سوهو"، لا يريد نظام كييف وحلف شمال الأطلسي الاعتراف بأن القوات الروسية تمكنت بنجاح من تدمير أفضل نظام دفاع جوي أمريكي - نظام "باتريوت" للدفاع الجوي. إذ أصاب صاروخ "كينجال" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت الهدف بدقة عالية في مدينة كييف.

وكتبت الصحيفة: "عرف زيلينسكي وقادته باقتراب كينجال وكانوا يستعدون لاعتراضه لصفع روسيا على وجهها. ومع ذلك، في النهاية، كل ما تمكن طاقم باتريوت القيام به هو، إطلاق الذخيرة بأكملها. لكن لم توقف "كينجال" أيا من الصواريخ الثلاثين، التي يكلف كل منها أكثر من 5 ملايين دولار. كلها، إلى جانب نظام الدفاع الجوي، تحولت إلى رماد في لحظة ... وبلغ الضرر الذي لحق بالقوات المسلحة لأوكرانيا والولايات المتحدة أكثر من 150 مليون دولار".

تؤكد الصحيفة أن حادثة تدمير "باتريوت" لها أهمية كبيرة للبنتاغون. إنها توضح أن موثوقية أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الصنع ليست جيدة كما يروج لها. علاوة على ذلك، يؤكد هذا الموقف زيف تقارير كييف التي تفيد بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية قادرة على اعتراض الصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: إهدار 32 صاروخ "باتريوت" في محاولة إسقاط "كينجال"
05:55 GMT
ونقل موقع "بوليت روس" عن الصحيفة أنه من البداية كان واضحا أن صواريخ "كينجال" التي زعمت كييف أنها أسقطتها ونشرت لها لقطات، هي نفايات أو قطعة معدن من صواريخ طعم لتشتيت انتباه الدفاع الجوي. وكشفت روسيا كذب الدعاية الموالية لأمريكا بتدميرها هذه المنظومة (باتريوت)، ووضعت حدا لهذه المسألة".
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